MİT TIR’ları davasından bir beraat
Adana ve Hatay’da Ocak 2014’te durdurulan MİT TIR’larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin davada Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül, ‘devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri temin etmek ve açıklamak’ suçundan beraat etti.
Duruşma İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülen davanın ikinci oturumunda kararını açıklayan mahkeme heyeti, Gül’ün, bu suçu işlediği sabit olmadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi. Önceki yargılamada eski Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, ‘devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri temin etmek ve açıklamak’ suçundan 5 yıl 10 ay, Erdem Gül ise 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Kararı bozan Yargıtay Gül’e beraat istemişti. Gül’ün, aynı görüntülerin yayınlanmasına ilişkin ‘terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım’ iddiasıyla yargılandığı dava ise devam ediyor.
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