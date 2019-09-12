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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Oya ARMUTÇU - ANKARA
12.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

MİT TIR’ları davasında gerekçe: FETÖ’nün planlı organizasyonu

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MİT TIR’ları davasında gerekçe: FETÖ’nün planlı organizasyonu

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesi sıfatıyla baktığı aralarında eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık, eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu ve eski özel yetkili savcılar Aziz Takçı ile Özcan Şişman’ın da bulunduğu sanıkların 17-26 yıl arasında hapis cezalarına mahkûm edildiği MİT TIR’ları davasında gerekçeli kararını tamamladı.

320 sayfalık gerekçeli kararda, MİT TIR’larının durdurulmasının, doğrudan hükümeti ve MİT’i hedef aldığı belirtilerek, “MİT TIR’larının durdurulmasının, olağan bir adli soruşturma işlemi değil FETÖ’nün planlı bir örgütsel organizasyonu olduğunun kabulü zarurettir” vurgusu yapıldı. Kararda, organizasyon içindeki sanıkların, “Örgütsel cesaret ve motivasyonla hareket ettikleri”, “maddi gerçekle bağdaşmayan” ve “inkâra dayanan ve cezadan kurtulmaya yönelen savunmalarına” ise itibar edilmeyeceği” kaydedildi. Yargıtay kararında, 54 sanıklı davaya ilişkin özetle şöyle denildi:

HÜKÜMETİ ZOR DURUMA DÜŞÜRMEK İÇİN YAPTI

“Devlet dışı silahlı aktörlerin sürekli ve sistematik silahlı saldırılarına maruz kalan Türkiye’nin, sınırlarını, vatandaşlarını, bekasını korumak için Suriye’nin kuzeyinde Özgür Suriye Ordusu ile birlikte gerçekleştirdiği askeri operasyonlarda uluslararası hukuk açısından meşru savunma hakkını kullandığı açıktır.
FETÖ/PDY’nin nihai amacı Türkiye’deki anayasal düzeni değiştirmektir. FETÖ, hükümetin uluslararası arenada zor duruma düşmesi için, Suriye faaliyetlerini deşifre etme kararı almıştır.

Suriye devleti topraklarında gerçekleşen içsavaş nedeniyle sınır komşusu olan ülkemize yönelik açık ve yakın tehdidin gerçekleşmesinden önce, meşru savunma durumunda kalan devletin, yetkili organları marifetiyle halin gereklerine uygun, orantılı ve önleyici tedbirleri almak hakkına sahip olduğunda kuşku duymamak gerekir. Hiçbir devlet felaketlerin gelip çatmasını bekleyemez.

Farklı vilayetlerde ayrı ayrı kurumların yetki ve imkânlarının senkronize ve işlevsel biçimde kullanılması suretiyle icra olunan ve doğrudan Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve MİT’i hedef alan, mahiyeti, icra şekli, örgütün amacına yaptığı hizmet ve katkı ile doğurduğu sonuçlar itibarıyla bireysel hareket eden kişilerce gerçekleştirilmesi mümkün bulunmayan, ancak bir örgütün faaliyeti kapsamında mensupları tarafından gerçekleştirilebilen, birçok asıl faillerinin FETÖ/PDY terör örgütü mensubu olduğu somut delillerle kanıtlanan, planlı bir biçimde icra edilen olayla ilgili olarak, organizasyon içinde yer alan sanıkların FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu kabul edilecektir.”

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