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AA
Haber Giriş: 28.01.2020 - 15:50,Son Güncelleme:/

MİT tarafından Türkiye'ye getirilmişti! Cezası belli oldu

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MİT tarafından Türkiye'ye getirilmişti! Cezası belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) FETÖ'nün Balkanlar yapılanmasına yönelik Kosova'da düzenlediği operasyonda yakalayarak Türkiye'ye getirdiği Hasan Hüseyin Günakan'a, ''silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Günakan ile avukatı katıldı.

Duruşmada, sanık ve avukatlarının savunmaları ve son sözlerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti dosyayı karara bağladı. 

Sanık Günakan'a FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası veren mahkeme, sanığın casusluk suçundan beraatine karar verdi. 

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. 

 İDDİANAMEDEN 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, MİT'in Kosova istihbaratıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirilen 6 kişi arasında yer alan Günakan hakkında ''silahlı terör örgütü yöneticiliği yapmak'' ve ''uluslararası casusluk'' suçlarından 16 yıl 6 aydan, 28 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmişti.

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