MİT, Sincar’dan getirdi
MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), 18 Nisan’da Irak’ın Sincar bölgesinde yaptığı operasyonla Kuzey Irak’ta Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) karşı terör eylemlerine karışan 4 PKK’lıyı yakalayıp Türkiye’ye getirdi. PKK’lı teröristler Emniyet Genel Müdürlüğü’ne (EGM) teslim edildi.
Değişik istihbari yöntemler kullanılarak yakalanan teröristler V.K. (34), M.K. (21), A.Ö. (20) ve K.İ. (16) uzun süre takip edildi. Teröristlerin, PKK/KCK’nın Suriye yapılanması PYD/YPG içinde de görev aldıkları ve terör örgütünün elinde bulunan Suriye’nin kuzeydoğusunda farklı yerlerde silahlı eğitim aldığı belirlendi.
Yakın takip sonucu, kimi zaman Suriye kimi zaman da Kuzey Irak’ın Gara ve Haftanin bölgelerinde TSK unsurlarına yönelik eylemlere katılan teröristlerin Irak’ın Sincar bölgesine geçtikleri tespit edildi. İstihbarat çalışmaları sonucu V.K.’nın 2010 yılında terör örgütüne katıldığı ve geçen ay Sincar bölgesinde Ezidi bir ailenin 11 yaşındaki engelli çocuğuna tecavüz ettiği öne sürüldü. Teröristin ilk sorgusunda bunu itiraf ettiği bildirilirken, terör örgütün V.K.’nın tecavüz olayını örtbas etmek amacıyla başka bölgede görevlendirdiği de kaydedildi.
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