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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.09.2018 - 09:40, Son Güncelleme:

MİT operasyonuyla yakalanan terörist bülbül gibi öttü! 100 kritik isim...

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MİT operasyonuyla yakalanan terörist bülbül gibi öttü! 100 kritik isim...

MİT’in nokta operasyonuyla Suriye’de yakalanarak Türkiye’ye getirilen Reyhanlı saldırısının faili Yusuf Nazik’in sorgusunun detayları ortaya çıktı. Eli kanlı terörist Nazik’in sorgusunda kendisi ve örgütle bağlantılı 100’e yakın kişinin adını verdiği öğrenildi.

Reyhanlı'daki kanlı terör saldırısının faili Yusuf Nazik'in sorgusu sürüyor. Polise Suriye ve Türkiye'de bulunan örgüt bağlantılı 100'e yakın kişinin adını veren Yusuf Nazik'in daha çok sayıda kişinin ismini vererek teşhis edeceği belirtildi. Öte yandan örgüt ile bağlantılı verdiği isimler içinde dikkat çeken iyi derecede kürtçe ve ingilizce bilen ABD'linin de arasında bulunduğu iki ayrı hedefe önümüzdeki günlerde operasyon için gerekli izinlerin alındığı ve operasyon için düğmeye basılmasının an meselesi olduğu belirtildi.

PAKETLENMİŞTİ

Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre; Reyhanlı'da 2013 yılında gerçekleştirilen, 53 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıda failleri yönlendiren ve Suriye istihbaratıyla irtibatı sağlayan terörist Nazik, MİT'in 'nokta operasyonu' ile Suriye'nin Lazkiye kentinde başına çuval geçirilerek yakalanıp Türkiye'ye getirilmişti. Güvenli yollardan Türkiye'ye getirilen Nazik'in, MİT ve Emniyet'teki sorgusu ikinci kez uzatılırken, bu kararda verdiği önemli bilgi ve dokümanların araştırılması ve netlik kazanması gerekçe gösterilmişti. İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde mavi kategoride bulunan Yusuf Nazik'in saldırı öncesi Türkiye'ye gelerek, kimlerle görüştüğü halen araştırılırken, ismini verdiği ABD'li vatandaşın bulunduğu 100'e yakın listede bulunan örgüt bağlantılı yerli ve yabancı teröristlerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için kurulan özel 40 kişilik ekip çalışmalarına hız verdi.

BASKINLAR YAPILACAK

Suriye ile Türkiye arasında yasadışı yollarla insan kaçakçılığı yaptığı ortaya çıkan terörist Nazik'in verdiği bilgilerin netlik kazanması için gözaltı süresinin bir kez daha mahkeme kararı ile uzatılabileceği öne sürülüyor. Ayrıca nokta isim ve adresler verdiği ve önümüzdeki günlerde gerek yurtdışında gerek Türkiye içinde nokta iki ayrı adrese baskın yapılacağı öğrenildi.

ÇOK SIKI KORUNUYOR

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüklerince oluşturulan örgüt konusunda uzman personelin yer aldığı özel ekibin sorguladığı Yusuf Nazik'in çok sıkı korunduğu ve bulunduğu binanın çevresinde kuş uçurtulmadığı öğrenildi.

Reyhanlı saldırısının planlayıcısı yakalandı
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