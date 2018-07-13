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    MİT flaş operasyonla Türkiye'ye getirmişti! İşte o FETÖ'cünün ilk sözleri

    İHA
    13.07.2018 - 15:27 | Son Güncelleme:

    MİT Başkanlığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik Ukrayna'da gerçekleştirilen operasyonda yakalanan Salih Zeki Yiğit, Mersin'e getirildi. 'İş adamlarının imamı mısınız?' sorusuna, "Bakacağız" diyen Yiğit, 'Neden kaçtınız?' şeklindeki soruya ise "Kaçmadım, iş için oradaydım" diye yanıt verdi. 

    FETÖ ile mücadele kapsamında yurt dışındaki operasyonlarına devam eden MİT, haklarında arama kararı bulunan iki örgüt elemanını daha yurt dışında yakaladı. FETÖ üyelerinden İsa Özdemir Azerbaycan'da, Salih Zeki Yiğit ise MİT tarafından Ukrayna'da yakalanarak dün öğleden sonra özel uçakla İstanbul'a getirildi. Ukrayna'da yakalanan FETÖ üyesi Salih Zeki Yiğit'in, Mersin'de FETÖ'ye bağlı iş adamlarının imamlığını yürüttüğü belirlendi. İş adamlarından 'himmet' adı altında topladığı paraları başta Pensilvanya olmak üzere Afrika ülkelerindeki okulların finansmanı için yurt dışına transfer ettiği tespit edilen Yiğit'in, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında yurt dışına kaçtığı belirlendi. Kapatılan Akdeniz Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (ASİAD) üyesi de olduğu öğrenilen Yiğit hakkında, örgütün iş adamı yapılanmasına yönelik benzer içerikteki dosyalar kapsamında, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla Mersin 3. Sulh Ceza Hakimliğince 2 ayrı yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Mersin'de FETÖ'ye bağlı iş adamlarının imamlığını yürüten Yiğit'in, iş dünyasına yönelik kentteki örgütsel toplantıları organize ettiği de ileri sürüldü.

    "Kaçmadım, iş için oradaydım"

    FETÖ zanlısı Yiğit, bugün uzakla Mersin'e getirildi. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından getirilen Yiğit, 'İş adamlarının imamı mısınız?' sorusuna "Bakacağız" derken, 'Neden kaçtınız' şeklindeki soruya ise "Kaçmadım, iş için oradaydım" diye yanıt verdi. Yiğit'in, Mersin Emniyeti Müdürlüğü'ndeki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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