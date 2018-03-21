Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>MİT devreye girdi! Bombacı Denktav yakalandı

    MİT devreye girdi! Bombacı Denktav yakalandı

    İHA
    21.03.2018 - 10:36 | Son Güncelleme:

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Mersin Bölge Başkanlığı ile Mersin Emniyet Müdürlüğünce ortaklaşa yürütülen çalışmada, kamu kurum va kuruluşlarına yönelik bombalı eylem hazırlığında oldukları belirlenen PKK/KCK üyesi 7 kişi, Mersin ve İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda yakalandı. Şüphelilerden "Denktav" kod adlı İdris D.’nin Kuzey Irak'ta bomba eğitimi aldıktan sonra 1.5 ay önce Türkiye'ye girdiği belirlendi.

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Mersin Bölge Başkanlığı ile Mersin Emniyet Müdürlüğünce ortaklaşa yürütülen çalışmada, kamu kurum va kuruluşlarına yönelik bombalı eylem hazırlığında oldukları belirlenen PKK/KCK üyesi 7 kişi, Mersin ve İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda yakalandı. Şüphelilerden "Denktav" kod adlı İdris D.’nin Kuzey Irak'ta bomba eğitimi aldıktan sonra 1.5 ay önce Türkiye'ye girdiği belirlendi.

    Alınan bilgiye göre, PKK/KCK terör örgütü üyelerinin Mersin’de bombalı eylem hazırlığında oldukları bilgisine ulaşan MİT Bölge Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, örgütün bombacısı ’Denktav’ kod adlı İdris D.’nin de aralarında bulunduğu 3 kişi Mersin’de, droncu Barış Can S. ile birlikte 4 kişi de İstanbul’da gözaltına alındı.

    'Kuzey Irak’ta patlayıcı eğitimi almış'

    Şüphelilerden "Denktav" kod adlı İdris D.’nin (26), Kuzey Irak’ta patlayıcı ve hücre yapılanması oluşturma eğitimi aldıktan sonra yaklaşık 1.5 ay önce Mersin’e geldiği, bu süre zarfında şüphe çekmemek için inşaat ve atölyelerde çalışarak kendisine normal bir vatandaş görüntüsü verdiği belirtildi.

    'Bombalı saldırı için keşif yaptığı ortaya çıktı'

    Gözaltına alındıktan sonra bilgisayar ve cep telefonunda patlayıcı hazırlamak için araştırma yaptığı tespit edilen zanlının, emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf ettiği, bomba eğitimi aldıktan sonra eylem için Mersin’e geldiğini söylediği ifade edildi. Mersin’de kaldığı süre içerisinde düşük model bir araç satın almak için araştırma yaptığı da belirliten şüphelinin ayrıca, adliye, emniyet, jandarma ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar ile tesislerinde keşif yaptığı kaydedildi.

    İstanbul’da yakalanan Barış Can S.’nin (29) ise drone eğitimi aldığı ve örgütün droncusu olarak bilindiği belirtildi.

    Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İdris D. ile Barış Can S. tutuklanırken, M.D., E.K., D.D.E., B.Y. ve M.S.K. ’adli kontrol’ şartıyla serbest bırakıldı.

    Etiketler: Mit , PKK , Operasyon , bombacı , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri