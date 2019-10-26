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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
26.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

MİT ByLock’çu isimleri savcılığa gönderdi: 1000 kişilik yeni liste

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MİT ByLock’çu isimleri savcılığa gönderdi: 1000 kişilik yeni liste

MİT, 1000 kişilik yeni ByLock listesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’yla paylaştı. Savcılık, analiz araştırmasının ardından listedeki şüpheliler için düğmeye bastı ve dün 53 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan isimler arasında FETÖ’nün firari sivil imamlarından Adil Öksüz’ün kuzeninin de bulunduğu bildirildi.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) temmuz ayında FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla yeni 1000 kişilik bir şüpheli listesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Başsavcılık, telefon numaralarıyla ilgili analiz yaptı. Bildirilen telefon numaralarının HTS (telefon trafiği) kayıtları incelendi, gerçek kullanıcıları belirlendi. Analiz çalışmasının tamamlanmasının ardından yeni ByLock listesinde yer alan şüpheliler için dün düğmeye basıldı. İlk dalgada savcılık 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarttı. Geriye kalan şüpheliler için savcılığın belirli aralıklarla operasyon yapacağı bildirildi.

Ankara ve Sakarya merkezli operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 53 şüpheliden 39’u yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalama çalışmasının devam ettiği bildirildi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında FETÖ’nün TSK’dan sorumlu olduğu iddia edilen firari sivil imamı Adil Öksüz’ün kuzeni Ali Emre Öksüz’ün de bulunduğu öğrenildi.

3 BİN 816 KEZ BAĞLANMIŞ

Özel bir şirkette çalıştığı tespit edilen ve Ankara’da yakalanan kuzen Öksüz’ün ByLock programını Aralık 2014–Ağustos 2015 tarihleri arasında aktif bir şekilde kullandığı belirlendi. Öksüz’ün söz konusu tarihler arasında ByLock programına 3 bin 816 kez bağlantı yaptığı iddia edildi.

POLİS MAHREM İMAMI

Öksüz’ün sorgusu devam ederken, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirkette çalışan bir kişi ile FETÖ’nün emniyet yapılanmasında mahrem imam olduğu değerlendirilen bir kişi de şüpheliler arasında. Firari Adil Öksüz’ün eşi, kardeşi ve kayınbiraderinin ByLock kullanıcısı olduğu daha önce ortaya çıkmıştı.

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