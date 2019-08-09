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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur ERGAN / ANKARA
09.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

MİT buldu TSK vurdu

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
MİT buldu TSK vurdu

Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse’nin 17 Temmuz’da şehit edilmesinin planlayıcısı olduğu tespit edilen iki terörist, araçlarına yönelik nokta atışıyla öldürüldü.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), 17 Temmuz’da Irak’ın kuzeyindeki Erbil kentinde bir restoranda düzenlenen silahlı saldırıda Türk Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse’nin şehit edilmesinin ardından saldırının planlayıcılarını takibe aldı.

‘Botan’ kod adlı Hacı Kurhan ile ‘Kendal’ kod adlı Metin Akgün’ün kullandıkları güzergâhlar MİT tarafından tespit edildi ve insansız hava araçlarıyla da (İHA) yakından takip edildi. MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 30 Temmuz’da bir ortak operasyona daha imza attı. Gara kırsalında gri renkli bir arazi aracıyla yol alan teröristler havadan nokta atışı yapılarak öldürüldü.

TSK ve MİT, Köse’nin şehit edilmesinden bir gün sonra 18 Temmuz’da, suikastın planlayıcılarından bir PKK’lı teröristi Duhok kırsalında cip içinde yol alırken etkisiz hale getirmişti. 24 Temmuz’da da iki ayrı operasyon yapılmış, Batifa kırsalında yine bir planlayıcı ile Kandil’de suikastın azmettiricisi, PKK’nın istihbarat birimi NLP’nin önemli isimlerinden Erdoğan Ünal öldürülmüştü. 30 Temmuz’daki operasyonla birlikte suikastın 4 planlayıcısı öldürülmüş oldu.

KARAYILAN’IN GÜVENDİĞİ ADAMI

PKK’nın özel kuvvetler ve Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) sorumlularından Hacı Kurhan ile yardımcısı Metin Akgün’ün çok sayıda eyleme katıldıkları, Kurhan’ın terörden arananlar listesinde ‘mavi kategori’de yer aldığı belirlendi. Terör örgütünün elebaşlarından Murat Karayılan’ın en güvendiği örgüt mensuplarından 1976 doğumlu Kurhan’ın PKK’ya 2002’de katıldığı, 2018’de PKK’nın paravan terör örgütlerinden TAK’ta göreve getirildiği tespit edildi.

KIZ KARDEŞİ DE ÖRGÜTTE

1990 doğumlu Akgün’ün PKK’ya Kasım 2014’te katıldığı, terör örgütü PKK/KCK adına Van kırsalında faaliyet yürüttüğü dönemde 15 Ağustos 2015’te Gevaş-Abalı Kayak Tesisleri ve 27 Ağustos 2015’te Gürpınar-Beşbudak Mahallesi’nde Türk Telekom’a ait baz istasyonuna yönelik saldırıları, 1 Eylül 2015’te Van-Hakkâri Karayolu Murataldı Mahallesi mevkisindeki mayın/el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesini, 3 Eylül 2015’te Gürpınar-Özlüce Mahallesi Köz mevkisinde VEDAŞ’a ait aracı gasp eylemlerini gerçekleştirdiği öğrenildi. Akgün’ün kız kardeşi ‘Berivan’ kod adlı Neslihan Akgün’ün de Hacı Kurhan’a bağlı olarak faaliyet yürüttüğü ve aynı zamanda özel şoförlüğünü yaptığı tespit edildi.

ŞEHİT EDEN TERÖRİST YAKALANDI

Osman Köse’yi şehit eden Mazlum Dağ ile yardım ettiği tespit edilen Muhammed Bisksız saldırıdan üç gün sonra 20 Temmuz’da yakalanmıştı.

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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