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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Toygun Atilla
25.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Miss Venezuela İstanbul Adliyesi’nde

Toygun Atilla
Toygun Atilla
tatilla@hurriyet.com.tr
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Toygun Atilla
Toygun Atilla
tatilla@hurriyet.com.tr
Miss Venezuela İstanbul Adliyesi’nde

VENEZUELA Yüksek Adalet Mahkemesi Başkanı Maikel Moreno geçen hafta Miss Venezuela World 2014 güzeli oyuncu ve manken eşi Debora Menicuci ile birlikte Yargıtay’ın davetlisi olarak Türkiye’ye geldi.

Maikel Moreno eşi Debora Menicuci İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’ı da ziyaret etti. Başsavcı Fidan, SEBGİS sistemini görüntülü olarak inceleyen ve İstanbul Adliyesi’ni gezen Maikel Moreno ile ülkelerinde gerçekleşen darbe girişimleri sırasındaki anıları ve anektodları paylaştılar.

Hâkim Maikel Moreno ve eşinin Türkiye’deki ilk adresi Ankara’ydı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile görüşen Moreno kendi Twitter hesabından da bu görüntüleri, “İki ülkenin de stratejik müttefik olduklarını ve bunun kanıtının da Türk yargı makamları ile geçen yıl imzalanan İstanbul Adli Şeffaflık Bildirgesi olduğunu belirttim” diye paylaştı. Ankara’daki temaslarının ardından İstanbul’a gelen Moreno ve eşi Debora Menicuci, İstanbul Adliyesi’nde Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından ağırlandı. Görüşmeler sırasında İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, İstanbul Adalet Komisyonu üyesi Serap Durmaz, Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Acarlı ve Hakan Öncel de bulundu.

MADURO İLE O GECE NELER KONUŞTULAR

Miss Venezuela İstanbul Adliyesi’nde

Maikel Moreno ile Başsavcı Fidan’ın baş başa kaldıklarında sohbet konularından biri de her iki ülkedeki darbe girişimleri oldu. Bu anektodların en çarpıcısı ise darbe gecesi Moreno ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro arasında geçen görüşmelerdi. Kendi anlatımlarına göre, Maikel Moreno darbeyi saat 04.00’te Maduro’dan gelen telefonla öğrenmişti.  Başkan Maduro’nun telefondaki ilk sözü “Sen de darbecilerin tarafında mısın?” olmuştu. Maikel Moreno ise “Darbecilerin tarafında olsam şu anda yatakta olmam ve sizinle telefonda konuşmazdım” diye cevap vermişti. Bunun üzerine Maduro, “O halde şimdi yatağından kalk ve görevinin başına geç. Hep birlikte darbeye direneceğiz” demişti.

 

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Toygun Atilla
Toygun Atilla
tatilla@hurriyet.com.tr
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