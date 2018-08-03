Misofobi nedir?
Misofobinin ne olduğu özellikle son dönemlerde çok sayıda kişi tarafından merakla araştırılıyor. Bazı insanların adeta korkulu rüyası olan bu fobi hakkında merak ettikleri sorulara internette yanıt arayan vatandaşlar, konu hakkında doyurucu bilgi edinmek istiyor. Peki, misofobi nedir?
Dünya genelinde yüz binlerce insanın şikayetçi olduğu misofobi zaman zaman oldukça sinir bozucu olabilecek bir fobidir. Daha önce misofobiyi duymayan vatandaşlar da misofobi hakkında merak ettikleri detayları internette araştırıyor. İşte merakla araştırılan "Misofobi nedir?" sorusunun yanıtı...
Misofobi, bilim dünyası tarafından bir kişinin mikroplardan ya da pislikten duyduğu aşırı korkuyu ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Bu fobiye sahip olanlar yalnızca mikroplardan değil, aynı zamanda kirlilikten, hastalıktan, bakterilerden ve salgın hastalıklardan da korkarlar. Kişinin bu korkularının günlük hayatını önemli ölçüde sekteye uğratması misofobinin oldukça can sıkıcı bir durum olduğunu gösteriyor.
Mikrop veya kir bulaşmasına karşı duyulan aşırı korku durumu olan misofobili kişilerde takıntılı olarak sürekli el yıkama, antibakteriyel ürünlerin aşırı kullanımı ve kirli ya da mikroplu görülen yerlerden kaçma isteği görülüyor. Bu fobiye sahip kişilerin mutlaka bir uzmandan profesyonel yardım almaları, bilim insanları tarafından tavsiye ediliyor.
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