Mısır’da Sisi’ye 2030’a kadar iktidar hazırlığı
MISIR parlamentosu, Cumhurbaşkanı Aldulfettah el Sisi’nin 2030’a kadar görevde kalabilmesinin yolunu açan tasarı, 22’ye karşı 531 oyla kabul edildi. Bu anayasa değişikliği teklifi devlet başkanının görev süresinin 4 yıldan 6 yıla çıkarılmasını öngörüyordu.
Teklifte 2014 ile 2018 arası ‘geçiş süreci’ olarak kabul ediliyor. Bu nedenle Sisi, birinci dönem cumhurbaşkanlığına 2018’de başlamış sayılacak. Düzenlemeye göre, birinci dönem cumhurbaşkanlığı 2024’te sona erecek Sisi, 6 yıllık yeni dönem için ikinci kez aday olabilecek ve böylece 2030 yılına kadar görevde kalabilecek. Parlamentonun onayından geçen değişikliğin yürürlüğe girebilmesi için referandumda da oylanması gerekiyor.
Bu arada yurtdışındaki Mısırlı muhaliflerin başlattığı Geçersiz Kampanyası’nın Facebook’taki sayfasından yapılan yazılı açıklamada Sisi rejimi, anayasa değişikliğine karşı olanların imzalarının toplandığı siteyi son üç gün içinde beş kez kapattı. Kampanyada şu ana kadar anayasa değişikliği karşıtı 250 binden fazla imza toplandı.
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