‘Mısır halkının başı sağolsun’

Nakkaştepe Millet Bahçesi’ne yaptığı ziyarette Erdoğan, Mursi’nin ölüm haberini arabadan inerken aldığını belirterek “Maalesef mahkeme salonunda bu cereyan etmiş. Ben öncelikle Mursi kardeşimize, şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. Tüm onunla aynı yolu yürüyen kardeşlerimin başı sağ olsun. Mısır halkının başı sağ olsun diyorum.” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin ölüm haberiyle ilgili dün akşam açıklamalar yaptı. Nakkaştepe Millet Bahçesi’ne yaptığı ziyarette Erdoğan, Mursi’nin ölüm haberini arabadan inerken aldığını belirterek “Maalesef mahkeme salonunda bu cereyan etmiş. Ben öncelikle Mursi kardeşimize, şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. Tüm onunla aynı yolu yürüyen kardeşlerimin başı sağ olsun. Mısır halkının başı sağ olsun diyorum.” diye konuştu.

Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’ndeki ‘94 Ruhuyla Cihannüma ve Kadim Dostlar Buluşması’nda yaptığı konuşmada Mursi’nin Müslüman Kardeşler Hareketi içinde yürüttüğü demokratik mücadele ile öne çıktığını söyleyerek özetle şöyle konuştu:

“Kendisi ile hem Cumhurbaşkanı seçilmeden önce hem de seçildikten sonra yakın dostluğumuz oldu. Darbe mahkemelerinde yargılanan ve idam cezasına çarptırılan merhum Mursi’nin yine bir mahkeme salonunda son nefesini vermiş olması, adeta kendisine ve halkına yıllardır yapılan zulmün bir sembolüdür. Zalimler, mazlumların canlarına kastedebilir hatta onları öldürmek suretiyle şehadete yürümesine vesile olabilirler. Fakat verdikleri mücadelenin izzetine asla halel getiremezler.

TARİH ZALİMLERİ UNUTMAYACAK

Şu anda bildiğiniz gibi yüzlerce, binlerce kardeşi ile beraber Mısır cezaevlerinde bu süreci yaşıyordu Mursi. Ama onlar asla pes etmediler, pes etmemek suretiyle de bugüne kadar orada da dışarıda da direndiler. Bana da çok teklifler geldi ve bu tekliflerin hiçbirini de asla kabul etmedim. ‘Onun oturduğu masada asla oturmam’ dedim, ‘Onunla görüşme asla yapmam’ dedim. Bizim gözümüzde Mursi, inandığı dava uğruna verdiği mücadele sırasında hayatını kaybeden bir şehittir. Tarih, onu cezaevine atıp, idamla tehdit edenleri ve şehadetine yol açan zalimleri asla unutmayacaktır. Bugünkü buluşmaya böyle hüzünlü bir haberle başladığımız için üzgünüz. Ama bize düşen görev, mensubu olduğumuz kadim medeniyetimizi yükseltme davamıza sıkı sıkıya sahip çıkmaktır. KARDEŞİM MURSİ Erdoğan, Twitter’dan yaptığı açıklamada ise “Mısır’ın demokratik seçimle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı, kardeşim Muhammed Mursi’nin vefat ettiği haberini teessürle öğrendim. Tarihin en büyük demokrasi mücadelelerinden birini veren Şehit Muhammed Mursi’ye Allah’tan rahmet diliyorum” dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Tarih, Mursi’nin milleti için yaptıklarını da ona bu zulmü yapanları da unutmayacak” ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise “Bütün dünyanın gözleri önünde kanlı bir darbeyle devrilen Mısır’ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, mahkeme salonunda Hakk’a yürüdü. Mekanı cennet olsun. Mısır halkının ve İslam dünyasının başı sağolsun” tweet’ini paylaştı.

ÇOK ÇALIŞMAMIZ ÇOK GAYRET ETMEMİZ LAZIM

Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde 94 Ruhuyla Cihannüma ve Kadim Dostlar Buluşması programındaki konuşmasında İstanbul seçimlerine ilişkin şunları söyledi:

BU NASIL KUCAKLAMA

“Şimdi ‘Herkesi kucaklamak için geliyorum.’ diyen kişi, Ordu’da bu milletin, bu devletin valisine ne diyor? İt diyor. Bu nasıl kucaklama ya. Sen her şeyden önce bu devletin valisine tahammül edemiyorsun. Ona kalkıp bu ifadeyi kullanıyorsun. Sen İstanbul gibi bir şehre belediye başkanı olmak için yola çıkıyorsun. Böyle bir kişi benim milletimden, başta Ordu Valimiz olmak üzere özür dilemedikçe bir defa böyle bir adaylığa bırakın layık olmak, böyle bir makama gelemez. Bu makamda bulunanların her şeyden önce edeple bu makama gelmesi lazım.

İstanbul’da çok sayıda projeyi hayata geçirdik. 24 sene İstanbul’a ne yaptınız ki, diyor. Gözleri vardır görmez, kulakları vardır duymaz, dili vardır hakkı hakikati söylemez. 94’ten önce yoksullukla yasaklarla anılan bir İstanbul vardı. Çöple çamurla çukurla gündeme gelen bir İstanbul vardı. Şimdi dünyanın en büyüklerinden biri olan İstanbul Havalimanı ile gündeme gelen bir İstanbul var.

HEDEFLERE ULAŞMAMIZ LAZIM

6 günümüz var. Çok çalışmamız çok gayret etmemiz lazım. Bu müjde ile pazartesiye girmemiz lazım. Büyük ve güçlü Türkiye hedeflerini ulaşmamız lazım. Son 6 yıldır şahit olduğumuz hadiseler, ülkemizi ne tür bir felaketin beklediğini ortaya koymuştur. 18 günde neler yaptım diyor. Ben söyleyeyim neler yaptığını. 18 günde başkanvekillerinin odalarının kilitlerini sökmekle meşgul oldu. Veri kopyalama diye bir olayın içerisine girdi. Madem seçildin bu işlerle neden uğraşıyorsun? Bu FETÖ sanatıdır. Her şeyden önce 31 Mart seçiminde yaşananlar, CHP zihniyetinin İstanbul’u geri almak için neler yapabileceğini çok açık net göstermiştir. CHP’nin adayı ve onu parlatan lobiler 18 gün süreyle işgal ettikleri koltuğu, İstanbul’un 25 yıllık kazanımları yanında tüm geçmişiyle hesaplaşmanın aracı haline dönüştürmenin gayreti içine düşmüşlerdir. Belediyenin verilerinin nereye aktarılacağı belli olmayan bir şekilde kopyalanmaya çalışılmasından, gönüllü kuruluşlarımıza yapılan yardımlara kadar her konuda adeta bir öç alma, bir hesaplaşma siyaseti güdülmüştür”