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    Mısır Çarşısı'nın sembolü geri döndü

    Hürriyet Haber
    16.05.2018 - 08:01 | Son Güncelleme:

    Mısır Çarşısı’nın 1940 yılında çıkan yangınla tahrip olan birbirine bakan Arapça “vav” harflerinin bulunduğu levha tarihi çarşıya geri döndü. Karşılıklı duran iki dervişi de simgelediği belirtilen levha aslına uygun olarak yeniden betimlendi

    Tarihi Mısır Çarşısı’nın eski fotoğraflarında Balık Pazarı Kapısı’nın iç kemer üstündeki çifte vav, 1940 yılında çarşıda çıkan bir yangında yok olmuştu. 1940 yılından sonra yapılan restorasyon çalışmalarında unutulan çifte vav (dervişler) son restorasyonda yeniden tasarlanarak yerine konuldu. Çarşı, geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı törenle açılmıştı.

    ALT KISIMDA BIR AYET BULUNUYOR

    Çifte vav yazısının altında da farklı bazı tarihler yazılı. Bu tarihlerden Hicri 1189 yani 1775-76 yıllarının, çifte vav betiminin bu mekâna yapıldığı yıl olduğu tahmin ediliyor. Burada bir de ‘Maşaallah’ yazısı var. Bu da vav harflerinin arasında yer alıyor. Alt kısımda ise bir ayet bulunuyor. 

    Mısır Çarşısının sembolü geri döndü

    Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre Arkeolog Murat Sav, vav’ın İbranice ve Aramice’de de kullanıldığını aslının Fenike alfabesinden geldiğini, bu dildeki sembolik anlamlarının çivi, kama, gemi direği olduğunu söyledi. Vav’ın tarihi Mısır Çarşısı’nın geçirdiği onarımları sembolize ettiğini belirten Sav, “Mesela bunlardan biri, Hicri 1247/1831-32; bir diğeri de Hicri 1312/1896 tarihini vermektedir. Vav, Osmanlı döneminde de sıkça kullanıldı. Karşılıklı 2 vav, ebced hesabıyla Allah lafzının (CC) karşılığı olan 66’ya tekabül etmesi nedeniyle müsenna denilen yazı çeşidinde çok kullanılmış, bazı tarihi camilerin duvarları çifte vavlı levhalar yapılmıştır. Ayrıca vav harfi 6 rakamının ebced hesabındaki karşılığıdır. Bebeğin cenin duruşunun simgesidir mesela. Vav secde halindeki insana da benzetilir. Karşılıklı oturan iki dervişi simgelediği de söylenir. Süleymaniye Camii’nin Haliç’e bakan avlu duvarında da taş zemine yapılmış büyük bir vav harfi bulunmaktadır” diye konuştu.

    ARAP ALFABESİNİN 6. HARFİ

    Özellikle ebru ve hat sanatında sıklıkla kullanılan, secde eden insana benzetilen vav harfi, inananların kulluğunu simgeler, yaratıcısına en yakın olduğu hali betimler. Bu sebeple ‘vav gibi olmak’ tabiri, kulluğunu bilmek ve secde etmek anlamına da geliyor. Anne karnındaki cenine de benzetilen vav, Allah’ın Vahid ismini ve bir olduğunu da simgeler. Arapça’da en çok kullanılan bağlaç olarak iki cümle ya da özneyi bağlayan ve ebced hesabına göre Arap alfabesinin 6. harfi olan vav’ın imanın 6 şartını da temsil ettiğine inanılır.

    Etiketler: gündem
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