Mişel Avn kimdir? Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn hakkında bilgiler...
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, yaptığı televizyon konuşmasında verdiği mesajlarla gündeme geldi. 31 Ekim 2016 tarihinden bu yana cumhurbaşkanı görevini üstlenen Mişel Avn, Özgür Yurtsever Hareketi partisinden geliyor. İşte, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn hakkında bilgiler...
Lübnanlı asker ve siyasetçi Mişel Avn, 30 Eylül 1933 tarihinde dünyaya geldi. Lübnan'ın 13. Cumhurbaşkanıdır. Lübnan parlamentosunun 46. seçim oturumunda 31 Ekim 2016 tarihinde cumhurbaşkanı seçildi.
1984 yılında Lübnan Ordusuna General olarak atandı. 22 Eylül 1988 - 13 Ekim 1990 tarihlerinde, Lübnan hükümetinin başkanı ve geçici başbakan olan Cumhurbaşkanı Emin Cemayil tarafından Başbakan olarak atandı.
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