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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Alper KORKMAZ- Ersan SAN / DHA
01.11.2019 - 10:27, Son Güncelleme:

Misafirliğe gelen dayısının otomobilini kaçırıp kaza yaptılar

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Misafirliğe gelen dayısının otomobilini kaçırıp kaza yaptılar

ESENYURT'ta misafirliğe gelen dayısının otomobilini arkadaşıyla birlikte kaçıran 16 yaşındaki Köksal A. kaza yaptı. Binaya çarpan otomobildeki iki çocuk hafif şekilde yaralandı.

Kaza Salı günü saat 14.00 sıralarında Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Köksal A. misafirliğe gelen dayısının arabasını arkadaşı Cemil M. (17) ile birlikte kaçırdı. İki arkadaş mahallede otomobille tur atmaya başladı.  Vatandaşların iddiasına göre sokak aralarında makas atarak ilerleyen Köksal A. kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince önce bir binanın kolonuna ardından da bir binanın camına çarptı. Kazayı gören bir kişi yaralanan çocukları aracıyla hastaneye götürdü. Tedavi altına alınan çocukların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

"KORKTUM PANİK YAPTIM"

Olayı anlatan bir görgü tanığı, "Bağrışmaları duyunca camı açtım.  Bir arabanın eve doğru geldiğini gördüm.  Birden korktum panik yaptım.  Bir gürültüyle dışarı çıktık" diye konuştu. Bir başka görgü tanığı ise, "Eşim arayınca durumdan haberdar oldum. Söylenene göre zikzaklar çizerek ilerliyorlarmış. 13 -14 yaşlarında 2 çocukmuş. Önce binanın köşesine sonra eve vuruyor" dedi.

5000 LİRA CEZA KESİLDİ

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri araç sahibi dayıya 5 bin lira ceza keserken, kazaya yapan otomobil de çekiciyle otoparka götürüldü.  Otomobilde ve binalarda hasar meydana geldi.

 

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