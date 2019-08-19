Misafirhaneler Meclis’e
Hükümet tarafından çıkarılan kararnameyle, 2018 yılında TBMM’den alınan saray, kasır ve misafirhaneler konusunda orta yol bulundu. TBMM, Florya, Beşiktaş, Yıldız Konukevi ve Yalova misafirhanelerini geri alıyor.
Temmuz 2018’de çıkarılan Yetki Yasası’na dayanılarak düzenlenen 703 sayılı KHK’yla, Cumhuriyet’in kurulduğu tarihten bu yana Meclis bünyesinde olan milli saraylar Cumhurbaşkanlığı’na bağlanmıştı. Dolmabahçe ve Beylerbeyi sarayları ile 9 kasır ve Atatürk’ün Florya Köşkü Cumhurbaşkanı’na devredilmişti. Milli Saraylar Cumhurbaşkanlığı’na bağlanmıştı.
ŞENTOP, ERDOĞAN’LA GÖRÜŞTÜ
CHP, Yetki Kanunu’nun Bakanlar Kurulu’na bakanlıkların ve kamu kuruluşlarının teşkilat kanunlarını düzenleme konusunda yetki verdiğine dikkat çekerek, Bakanlar Kurulu’nun bu yetkisine dayanarak KHK ile yasama organı olan Meclis’in teşkilat kanununu değiştiremeyeceğini ifade etmişti. Bu karar, TBMM Başkanlık Divanı toplantılarında sık sık gündeme getirildi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, konuyu birkaç kez Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüştü.
TBMM’nin kendi iç işleyişi açısından önemli olan birimlerin yeniden TBMM yönetimine devredilmesiyle ilgili girişim sonuç verdi. TBMM’nin Cumhurbaşkanlığı ile yaptığı görüşmelerin ardından Florya, Beşiktaş, Yıldız Konukevi ve Yalova’daki misafirhaneleri yönetim ve mülkünün, yeniden Meclis’e verilmesi kararlaştırıldı.
Florya Atatürk Deniz Köşkü
HANGİ MEKÂNLAR?
Cumhuriyet’in ilanından ve Halifeliğin kaldırılmasından sonra, 18 Ocak 1925 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Dolmabahçe ve Beylerbeyi Sarayları, aynı yıl içinde Yıldız Şale, Aynalıkavak Kasrı, Küçüksu Kasrı, 1930’da Yalova Atatürk Köşkü TBMM’ye bağlanmıştı. 1966’da Ihlamur Kasrı, 1981’de Maslak Kasırları, 1988’de Florya Atatürk Deniz Köşkü, 1991’de Filizi Köşk, 1994’te Hereke İpekli Dokuma ve Halı Fabrikası ile Yıldız Porselen, 1997’de Beykoz Kasrı TBMM’ye bırakılmıştı. Son düzenlemeyle misafirhane ve konukevleri dışındaki mekânlar Cumhurbaşkanlığı’nda kaldı.
Yıldız Şale Köşkü
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