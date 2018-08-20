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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
BATMAN (İHA)
20.08.2018 - 10:23, Son Güncelleme:

Gözlerine inanamadılar! 'Çok çaresizdi...’

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Batman’da asfalt ziftine düşen 2 yavru köpek hayvanseverlerin zorlu uğraşları sonucu kurtarıldı.

Batman merkez Batı Raman’da bulunan zift birikintisine gömülen yavru köpekler, yoldan geçen hayvanseverler tarafından kurtarıldı. Yoldan geçerken havlama seslerini işiten 2 genç, sesin geldiği yöne gittiklerinde 2 yavru köpeğin zifte battığını fark etti. 2 arkadaş, köpeğin yardım çığlıklarına sessiz kalmayıp hayvanları ziftten kurtarırken o anları da cep telefonuna kaydetti.

“ÇOK ÇARESİZDİ”

Köpeğin mırıldanma sesini duyan ve hemen yardıma koşan Faruk Bozkurt, “Ben buradan geçerken köpeğin mırıldama sesini duydum. Sadece burnu havada ve az nefes alıyordu. Hemen koşup ona müdahale ettik. Eldiven mi taksak nasıl yapsak diye düşündük, bir şey bulamadık, bir şekilde müdahale ettik. Onu oradan çıkarttığımız zaman köpek yarım litre su bitirdi. Orada bir gün mü iki gün mü kalmış onu bilmiyoruz. Hayvansever olarak elimizden geleni yaptık. Yardımcı olan Batman Belediyesi Veteriner Müdürlüğüne çok teşekkür ederim. Gelip aldılar yardımcı oldular bize. Bakıp köpeği temizlediler. Köpek şu an iyi durumda. Onu gördüm çok çaresizdi, hemen müdahale ettik, çok üzüldük susuzdu canı da çok yanıyordu, her tarafı yapış yapış olmuştu. Vatandaşlardan tek istediğimiz fazla sokak köpeklerini buraya getirip dağlara atmasınlar. Bizim tek isteğimiz budur” dedi.

“KÖPEKLERİN DURUMU ÇOK İYİ”

Ziftli köpeğe müdahale eden Batman Belediyesi Veteriner Hekimi Onur Kılıç, “Batı Raman’daki atık petrollerin atıldığı çukura döşen iki yavru köpeğimiz duyarlı iki vatandaş tarafından kurtarılıp bize haber verildi. Biz de hayvan ambulansımızla olaya müdahale ettik. Köpekleri tedavi merkezine getirdik. İlk muayeneden sonra temizlik işlemleri başlatıldı. Hayvanları petrolden arındırdık. Tedavileri devam ediyor. Şu an köpeklerin durumu çok iyi. Biraz baktıktan sonra doğal ortamlarına göndereceğiz” diye konuştu.

Gözlerine inanamadılar Çok çaresizdi...’

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