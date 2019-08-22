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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
22.08.2019 - 13:05, Son Güncelleme:

Mirası reddedince dehşeti yaşadı

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Babasının ölümünden sonra, üvey kardeşlerine kalması için mirası reddeden 8 aylık hamile Ayten A.'nın, önce eşi ardından da amcası tarafından darp edildiği iddia edildi. Olay sonrası karakola gidip şikayetçi olan kadın, amcasının ceza almasını istedi.

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  • Mirası reddedince dehşeti yaşadı
  • Mirası reddedince dehşeti yaşadı
  • Mirası reddedince dehşeti yaşadı
  • Mirası reddedince dehşeti yaşadı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Gaziantep’te yaşayan 8 aylık hamile Ayten A., Mart ayında babasını kaybetti. 7 öz kardeşinden 6’sı, babasının ikinci evliliğinden olan 5 üvey kardeşlerinin mirası alması için kendi haklarından vazgeçti. Mirastan vazgeçtiği için hamile olmasına rağmen eşi tarafından darp edildiğini savunan hamile kadın, Batman’a kardeşlerinin yanına yerleşti. Mirası reddetmeyi kabul etmeyen kardeşinin aynı zamanda kayınbabası olan amcasının şiddetine maruz kaldığını öne süren Ayten A., karakola gidip şikayetçi oldu. 

“AMCAMIN CEZA ALMASI İÇİN ÖLMEM GEREKMİYOR”

Konu ile ilgili İhlas haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Ayten A., Gaziantep’te yaşadığını ve babasının mirasını reddettiği için eşinin kendisini darp ettiğini söyledi. Bunun üzerine Batman’a yerleştiğini kaydeden Ayten A., “Miras meselesi yüzünden amcam bize gelip darp edip hakaretler etti. Emniyete gidip şikayette bulundum. Amcamı ifadesinden sonra hemen serbest bıraktılar. Kendisinden şikayetçiyim ve cezasını çekmesini istiyorum. Ben 8 aylık hamileyim, hamile olmama rağmen beni darp etti. Belime ve karnıma tekmeler attı. Cezasını çekmesini istiyorum, bunun için ölmem gerekmiyor” 

“5 YETİME MİRASI BIRAKTIĞIMIZ İÇİN YAKAMIZI BIRAKMADILAR”

Ayten A.'nın ağabeyi Hamdullah O. ise insanların cezalandırılması için illa kardeşini toprağa vermelerinin gerekmediğini söyledi. Hamdullah O., “Kız kardeşim beni aradı. Ağlamaklı bir şekilde amcamız olan S.O.’nun eve geldiğini ve kendisini darp ettiğini ifade etti.

Ben de apar topar buraya geldim. Geldiğimde kız kardeşimin ağzından ve burnundan kanlar aktığını, tişörtünün yırtıldığını ve boynun da darp izlerinin olduğunu gördüm. Ondan sonra karakola şikayette bulunduk. Karakolda yaklaşık bir saatlik ifade alma işleminden sonra eve geldik. Miras yüzünden özellikle babamızın vefatından sonra bizi rahat bırakmayan amcamız, babamızın arkasında kalan 5 yetime mirası bıraktığımız için yakamızı bırakmadı. Bu sabah kız kardeşime gelip şiddet uygulamasını, darp etmesinin temelinde de bu yatıyor.

İfadesi alındıktan sonra şiddete meyilli bir insan serbest bırakılıyor. Bu insanların cezalandırılması için illa kız kardeşimizi toprağa vermemiz mi gerekiyor? Şiddete meyilli her an insanların canına kast etmeye hazır insanlar aramızda dolaşıyor, yetkililer de buna göz yumuyor. Biz bu tip insanların cezalandırılmasını ve gerekli merciler tarafından olayın takip edilmesini talep ediyoruz bir ağabey olarak benim yetkililerden talebim budur” diye konuştu.

Konu ile ilgili amca S.O.’ya ulaşılamadı. 

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