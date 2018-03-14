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    Mirasçılar vefattan ne kadar sonra beyanname vermek zorunda? Mirasçılara intikal eden hangi varlıklar beyan edilir?

    Hürriyet Haber
    14.03.2018 - 16:52 | Son Güncelleme:

    Ailesinden biri vefat eden vatandaşların en çok merak edip araştırdığı konulardan biride, vefat eden kişi için ne kadar süre içinde beyanname verileceği. Mirasçılar ayrıca, intikal eden hangi varlıkların beyan edileceğini sorguluyor. Peki, mirasçılar vefattan ne kadar sonra beyanname vermek zorunda? Mirasçılara intikal eden hangi varlıklar beyan edilir?

    Miras ve veraset intikal konuları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konulardan. Özellikle ölümden sonra verilen beyanname hakkında vatandaşların kafaları çok karışık. İşte mirasçıların merak ettiği konuların detayları...

    Mirasçılar vefattan ne kadar sonra beyanname vermek zorunda?

    Ölen kişinin kanuni ikametgâhı Türkiye’de ve ölüm Türkiye’de gerçekleşmişse, mükelleflerin de Türkiye’de bulunmaları halinde ölüm tarihini takip eden dört ay içinde (VİV Md. 9) beyannamenin vergi dairesine verilmesi gerekir. Ölüm yabancı bir memlekette gerçekleşmişse, mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde ölüm tarihini takip eden altı ay içinde, Mükellefler vefat edenin bulunduğu memlekette oldukları takdirde ölüm tarihini takip eden dört ay içinde, Mükellefler vefat edenin bulunduğu yerin dışında başka bir yabancı memlekette oldukları takdirde de ölüm tarihini takip eden sekiz ay içinde, Gaiplik (kayıp) halinde, gaiplik kararının ölüm siciline kaydolunduğu tarihi takip eden bir ay içinde beyannamenin verilmesi gerekir.

    Mirasçılara intikal eden hangi varlıklar beyan edilir?

    Vefat eden kişiye ait tüm gayrimenkuller, menkuller, banka hesaplarındaki paralar, kiralık kasalar, motorlu araçlar,  şirket hisseleri vb. beyan edilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallarla, Türkiye’de bulunan malların; ölüm, bağış (hibe) ya da herhangi bir şekilde karşılıksız olarak bir kişinin mülkiyetinden diğer bir kişinin mülkiyetine geçmesi veraset ve intikal vergisine (VİV) tabidir

    Etiketler: Vergi , miras , SeoHaber , gündem
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