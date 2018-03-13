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    e Devlet Miras sorgulama sayısı 20 günde 1 milyonu geçti

    AA
    13.03.2018 - 11:52 | Son Güncelleme:

    E devlet miras sorgulama hizmeti büyük bir ilgi gördü. Adalet Bakanlığı'nın yaptığı çalışmayla mirasçılık belgesinin ‘e-Devlet’ üzerinden verilmesine 22 Şubat'ta başlanmasından bugüne kadar yapılan işlem sayısı 1 milyon 602 bin 372'ye ulaştı.

    Miras sorgulama sayısı 1 milyonu geçti - "e-Devlet"te mirasçılık belgesine yönelik 22 Şubat'ta başlayan uygulama kapsamında bugüne kadar 1 milyon 602 bin 372 işlem yapıldı

    Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, sulh hukuk mahkemelerinin kararıyla verilen mirasçılık belgelerine "e-Devlet" üzerinden ulaşılmasına yönelik çalışma yaptı.

    Bakanlığın, "e-Devlet" üzerinden sunduğu hizmetler arasına "Veraset İlamı Sorgulama" da eklendi.

    "e-Devlet" üzerinden, ölüm tarihi 1990 yılı ve sonrası olan kişilerin mirasçılık belgesinin verilmesine 22 Şubat'ta başlandı.

    Mirasçılık belgesinin "e-Devlet" üzerinden verilmeye başlandığı ilk gün 2 bin 540 işlem yapıldı. Yeni uygulamanın başladığına ilişkin duyuruların yapılmasıyla giriş sayısında artış yaşandı.

    Uygulamanın başladığı 20 gün içerisinde 1 milyon 602 bin 372 kişi mirasçılık belgesine "e-Devlet"ten ulaştı.

    Etiketler: e-Devlet , miras sorgulama , miras , Veraset İlamı Sorgulama , gündem
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