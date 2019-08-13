Miras skandalında yeni gelişme! Aldığı haberle ikinci kez sarsıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMiras skandalında yeni gelişme! Aldığı haberle ikinci kez sarsıldı
GeriGündem Miras skandalında yeni gelişme! Aldığı haberle ikinci kez sarsıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
13.08.2019 - 08:23, Son Güncelleme:

Miras skandalında yeni gelişme! Aldığı haberle ikinci kez sarsıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Miras skandalında yeni gelişme! Aldığı haberle ikinci kez sarsıldı

İngiltere’de vefat eden iş adamı Selçuk Arslan’ın İzmir’de yaşayan kızı Selin Kanaç, babasının mirasından mahrum bırakıldığını öğrenmesinin şokunu atlamadan ikinci krizle sarsıldı. Arslan’ın 100 bin TL’lik vergi ve SSK borcu, Türkiye’deki mirasçısı olan kızına kaldı...

İngiltere Londra'da Specsavers Opticians isimli gözlük mağazalarının sahibi 47 yaşındaki Selçuk Arslan'ın, tüm mirasını Çinli sevgilisi Christy Man ve kardeşi Tanju Arslan'a bıraktığı yönünde yazı alınca şoke olan İzmirli kızı Selin Kanaç, ikinci kez sarsıldı. Baba Arslan'ın Türkiye'deki vergi ve SSK borçları Kanaç'a kaldı. Babasının geçirdiği beyin ameliyatı sonrasında imzaladığı vasiyet nedeniyle mirastan mahrum bırakılmaya çalışıldığını belirten Selin Kanaç, babasının İngiltere'ye gitmeden önce İzmir'de kurduğu şirketlerine ait 100 bin liranın üzerinde vergi ve SSK prim borcunun kendisine kaldığını söyledi.

İŞBİRLİĞİ YAPMIŞLAR

Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre; Babasının borçlarını taksitlendirdiğini ve ödemeye başladığını belirten iki çocuk annesi Selin Kanaç, "Bunlar beni mirastan geçerliliği olmayan bir belge ile dışladı. Bir de babamın Londra'ya gitmeden önce Türkiye'de bulunan üç şirketinden kalan 100 bin lira civarındaki vergi ve SSK prim borcu ise, bana kaldı. Ben Çinli Man ile amcama ulaşıp böyle bir borç bulunduğunu söyledim, oralı bile olmadılar. Sonrasında telefonlarıma bile çıkmadılar" diye konuştu. Kanaç, "İngiltere'deki mirasa kondular, Türkiye'deki vergi ve SGK borcunu bana bıraktılar. Ama ne olursa olsun babamın borcunu ödeyeceğim. Babamın mezarında bu borçla uyumasına izin vermem, veremem. Ama onların yaptıkları insanlığa sığmaz. Benim ve babamın iki torunu olan çocuklarımın hakkını sonuna kadar arayacağım" dedi.

NE OLMUŞTU?

Marmaris'te toprağa verilen Selçuk Arslan'ın Bornova'da yaşayan kızı Selin Kanaç, babasının Çinli sevgilisi Christy Man'dan gelen miras yazısıyla şoke oldu. Yazıda babasının kendisini vasiyetname ile mirasından mahrum ettiği ve mal varlığının çoğunu Man'a bıraktığı ifade ediliyordu. Mirasın bir kısmının da Çinli sevgili ile birlikte hareket eden amcası Tanju Arslan'a bıraktığını öğrenen Kanaç, "Babam, ölmeden önce beyin ameliyatı geçirdi. Vefatından 3 ay önce imzalanan belge ile beni mirastan mahrum bırakmaya çalışıyorlar. Çinli Tanju Arslan sevgili ve amcam, mirasa kondular" dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Omuz omuza ömürlük nöbet
Mansur Bey ile Ekrem Bey arasındaki farklar
Ezber bozan arkeolog Prof. Dr. Fahri Işık: Uygarlığı Helenler değil Anadolu yarattı
Alev Alatlı: En büyük günah bilgisizlik değil kötülüktür