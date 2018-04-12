Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? Miraç Kandili'nde oruç tutmanın faziletleri

Mübarek Miraç Kandili'nde ibadetleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmek isteyen Müslümanlar Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? sorusunun cevabını sorgulamaya başladı. Vatandaşlar ayrıca, Miraç Kandili'nde oruç tutmanın faziletini de merak edip araştırıyor. Peki, Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? İşte, dinimize göre bu günde oruç tutmanın fazileti hakkında bazı bilgiler...

MİRAÇ KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

İslam alemi için en önemli günlerden birisi olan Miraç Kandili, Recep ayının 27. gecesi ibadetlerle idrak edilecek. Bu özel günde ibadet ve dua edecek vatandaşlar camilere akın edecek. Miraç Kandili'nin yaklaşmasıyla birlikte Müslümanlar, Miraç Kandili'nde nasıl ibadet edileceği ve Miraç Kandili'nin öneminin ne olduğunu merak edip araştırıyor. Bu mübarek gece ile ilgili merak edilen bir diğer konu ise oruç tutulup tutulmayacağı. İşte, herkesin merakla aradığı o sorunun yanıtı...

Dini kaynaklara göre Miraç Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, Receb ayının 27. günü olan Miraç Kandili'nde müminler bu günün gündüzünde oruç tutmuş, gecesini çeşitli ibadetler ve dua ile geçirmiştir. Miraç gecesine özel ibadet bulunmamaktadır. Fakat bu mübarek gecenin gündüzünde oruçlu olmanın, Allah katında çok kıymetli olduğu çeşitli İslam alimleri tarafından söylenmektedir.

Mübarek gecelerin ihyası ile ilgili hususi bir ibadet mevcut değildir. Namaz, tilavet-i Kur'ân, dua gibi bütün ibadet çeşitleri ile gece ihya edilebilir... Mübarek gecelerde kılınan bazı hususi namazlar sünnette mevcut değildir; muteber bir rivayete de istinad etmezler. Bu, “O gecelerde namaz kılmak mekruhtur” anlamına gelmez. Teheccüd ve nafile namazları teşvik eden rivayetler çoktur. Bunların mübarek gecelerde yapılması elbette daha faziletlidir.” (Canan, Kütüb–ü Sitte, 3/289). Kandil gecelerine ait olduğu kaydedilen namazları da ayrıca kılmakta bir beis yoktur; sevaptan hâli değildir.

KANDİLLERDE ORUÇ BİR GÜN SONRA MI TUTULUR?

Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi’, XIV, 15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan’ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır. Cuma günü de Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela “Recebin ilk Cuma gecesi” dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır. Yine “Şaban’ın 15. gecesi” bu ayın 14. günü 15. güne bağlayan gece, “bayram gecesi” de arefe gününü bayrama bağlayan gecedir. Bu itibarla kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE YAPILACAK İBADETLER

Bu güne özel bir ibadet şekli olmasa da, Cuma, Arife, Bayram, Kadir, Berat, Miraç, Aşure, Mevlid ve Regaip gecelerinde ibadet etmek çok sevaptır. Miraç gecesini ibadetle geçirmeli, kazası olan kaza namazı kılmalı, kazası olmayan da nafile namaz kılar. Ayrıca Kur’an-ı kerim okumalı, tesbih çekip, tevbe istigfar etmeli. İşte Miraç Kandili'nde yapılması gereken ibadetler ve davranışlar…

Kur'an-ı Kerim okunmalı

Peygamberimiz (a.s.m)'ın mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okunmalı

Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet etmeli

Allah rızası için namaz kılmalı

Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yapmalı

Allah'ın bağış kapısını çalarak bütün günahlarımızı geçmiş günahları evvela ciddi bir istiğfar etmeli

Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okunmalı

Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua etmeli

Dargın ve küskünleri barıştırmalı

Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı

Hayattaki büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefonla aranarak tebrik edilmeli

Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli

Bu gece Rabbimizle olan ilişkilerimizi ciddi bir şekilde muhasebe etmeliyiz

İhtiyaç sahipleri ve muhtaç kişilerin ihtiyaçları giderilmeli, sadakalar verilmelidir

Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirmeli

Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşmeli