Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek?
İslam alemi için en önemli günlerden birisi olan Miraç Kandili, Recep ayının 27. gecesi ibadetlerle idrak edilecek. Bu özel günde ibadet ve dua edecek vatandaşlar, Miraç Kandili'nin 2019'da hangi tarihe denk geleceğini araştırıyor. Peki, Miraç Kandili ne zaman?
Miraç Kandili için sayılı günler kaldı. Üç ayların içerisinde yer alan ve Müslümanlar için önemli ibadet günlerinden biri olan Miraç Kandili'nde Müslümanlar, camileri dolduracak ve ibadetler edecek. İşte, Miraç Kandili'nin idrak edileceği tarih...
Miracın Hicret'ten bir yıl ya da 16 ay önce recep ayının 27. gecesinde gerçekleştiğine inanılıyor. Miraç Kandili bu yıl 2019 yılında 2 Nisan Salı gününe denk geliyor.
MİRAÇ KANDİLİ'NİN ÖNEMİ
Miraç, Mekke döneminde, risaletin zor zamanlarında, Sevgili Peygamberimizin, bir gece, Mescidi Haramdan Mescid-i Aksa’ya, oradan da semaya yaptığı ve Yüce Yaratan’ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa ettiği hikmet yüklü yolculuğu ifade etmektedir.
Miraç Gecesi Kur’an-ı Kerimde; “ Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu bir gece Mescidi Haramdan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescidi Aksa’ya götüren Allah’ın şanı ne yücedir. Hiç şüphesiz o, layıkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” şeklinde beyan edilmektedir.
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