Miraç Kandili'nin ne zaman olduğu ve Miraç Kandili'nde nasıl ibadet edileceği tüm İslam alemi tarafından merak ediliyor. İslam dünyası için oldukça önemli olan üç aylar içinde idrak edilen Miraç Kandili, milyonlarca Müslüman tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Bu mübarek günde ellerini semaya açacak olan Müslümanlar, bu günlerin feyzini kaçırmak istemiyor. Peki, 2018 Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandili'nde nasıl ibadet edilir? Miraç ne demek? Miraç Kandili’nin önemi ne? İşte detaylar...

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) göğe yükseldiği geceyi temsil eden Miraç Kandili, her yıl olduğu gibi bu yıl da Müslümanlar tarafından dualar, ibadetler ve çeşitli etkinliklerle idrak edilecek, bu mübarek gecenin atmosferine uygun işler yapacak. İşte bu yıl Miraç Kandili'nin idrak edileceği tarih…

2018 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in Mescid'i Aksa'dan semaya yükselerek yaptığı hikmet yüklü geceyi bir kez daha anımsamamızı sağlayan Miraç Kandili bu yıl, 13 Nisan Cuma günü ve gecesi ihya edilecektir. Hasretle beklenen bu mübarek gece ibadetlerle geçirilecektir.

MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?

Üç ayların ilk ayı Recep ayının 27'nci gecesinde idrak edilen kutlu gece, Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul ediliyor. Miraç; Receb'in 27. gecesi… Âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimize, Mekke döneminde bir gece, Yüce Yaratan'ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa etmesi için önce Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yaptırılan hikmet yüklü yolculuk… Kâinatın yüce yaratıcısının daveti üzerine gerçekleşen mucizevî buluşma…

MİRAÇ GECESİ NELER YAPILMALI?

Cuma, Arife, Bayram, Kadir, Berat, Miraç, Aşure, Mevlid ve Regaip gecelerinde ibadet etmek çok sevaptır. Miraç gecesini ibadetle geçirmeli, kazası olan kaza namazı kılmalı, kazası olmayan da nafile namaz kılar. Ayrıca Kur’an-ı kerim okumalı, tesbih çekip, tevbe istigfar etmeli. Receb ayında oruç tutmak da faziletlidir. İşte Miraç Kandili'nde yapılması gereken ibadetler ve davranışlar…

Kur'an-ı Kerim okunmalı

Peygamberimiz (a.s.m)'ın mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okunmalı

Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet etmeli

Allah rızası için namaz kılmalı

Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yapmalı

Allah'ın bağış kapısını çalarak bütün günahlarımızı geçmiş günahları evvela ciddi bir istiğfar etmeli

Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okunmalı

Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua etmeli

Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirmeli

Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşmeli

Dargın ve küskünleri barıştırmalı

Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı

Hayattaki büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefonla aranarak tebrik edilmeli

Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli

Bu gece Rabbimizle olan ilişkilerimizi ciddi bir şekilde muhasebe etmeliyiz

İhtiyaç sahipleri ve muhtaç kişilerin ihtiyaçları giderilmeli, sadakalar verilmelidir

2018 KANDİL GÜNLERİ

Mübarek üç aylar geçtiğimiz günlerde başladı ve kandil dönemleri için araştırmalar hız kazandı. İslam alemi geçtiğimiz günlerde mübarek 3 aylara erişti ve bu mübarek ayların arasında yer alan kandillerden ilki olan Regaip Kandili idrak edildi. İşte 2018 yılında idrak edilecek kandiller...

19 Mart 2018 Pazartesi günü Üç Aylar başlangıcıdır

22 Mart 2018 Perşembe günü Regaip Kandili (İdrak Edildi)

13 Nisan 2018 Cuma günü Miraç Kandili

30 Nisan 2018 Pazartesi günü Berat Kandili

19 Kasım 2018 Pazartesi Mevlid Kandili