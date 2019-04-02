Miraç Kandili namazı ne zaman ve saat kaçta kılınacak?
Kandil namazı ne zaman ve saat kaçta kılınacak sorusu , ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Allah C.C.'ya olan hamd-ü senalarını ibadetlerle gerçekleştirmek isteyen binlerce Müslüman, illerinde kandil namazının ne zaman ve saat kaçta kılınacağını sorgulamaya başladı. İşte, kandil namazının ne zaman kılınacağına dair bazı bilgiler
Kandil namazı ne zaman kılınacak sorusu, Müslüman aleminin gündem konuları arasında yer alıyor. Akşam saatlerinde namaz ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar, kandile özel kılacakları namazın saat kaçta gerçekleşeceğini merak ediyor. İşte, Miraç Kandili namazının saati hakkında bazı bilgiler
MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Bu gece; dinin direği olan namaz camilerde cemaatle, evlerde ihlâsla kılınacak ve diğer kulluk görevleri de hakkıyla ifa edilerek manevi anlamda miraca erişilmeye çalışılacak.
Kandiller ve diğer dini geceler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgilere göre akşam ezanı ile başlayacağı için, akşam namazıyla birlikte ibadet edilmeye başlanabilir. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın net bir hükmü olmasa da bu ibadetler yatsı namazı ile de sürdürülebilir.
Dolayısıyla bu ibadet saatleri illere göre şu şekilde değişkenlik göstebilir;
Ankara'da Akşam Namazı 19.20/ Yatsı Namazı 20.40
İstanbul'da Akşam Namazı 19.36/ Yatsı Namazı 20.58
İzmir'de Akşam Namazı 19.42/ Yatsı Namazı 21.00
Adana'da Akşam Namazı 19.08/ Yatsı Namazı 20.24
Bursa'da Akşam Namazı 19.35/ Yatsı Namazı 20.56
DİĞER İLLERİN KANDİL NAMAZI SAATLERİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yorumları Göster
Yorumları Gizle