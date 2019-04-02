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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.04.2019 - 07:50, Son Güncelleme:

Miraç Kandili mesajları sosyal medya gündeminde – İşte resimli Miraç Kandili mesajları

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Miraç Kandili mesajları sosyal medya gündeminde – İşte resimli Miraç Kandili mesajları

Miraç Kandili, sosyal medyanın da en çok konuşulan ve paylaşılan konularından biri oldu. Sanat ve siyaset dünyasından pek çok isim gibi vatandaşlar da Miraç Kandili mesajlarını sosyal medya hesaplarından yayınlıyor. İşte, sosyal medyadan paylaşabileceğiniz resimli Miraç Kandili mesajları

Bugün, 2019 yılının ikinci kandili olan Miraç Kandili... Vatandaşlar, Miraç Kandili'nin gelmesiyle sevdikleri ve akrabalarının kandilini kutlamak için daha önce kullanılmamış yeni ve farklı kandil mesajlarını araştırıyor. İbadetler ve dualarla idrak edilecek bu mübarek kandil gününde akraba ve arkadaşlarınıza yollamanız için en güzel ve farklı kandil mesajlarını sizler için derledik.

Ruhu Aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, kandilin mübarek olsun.

Toprağın bir karış altında, hiçbir dünya otoritesinin temin edemeyeceği bir eşitlik vardır. Kandiliniz mübarek olsun.

Allahın rahmeti, bereketi sizinle olsun, Dualarınız kabul olsun. Bu vesile ile Tüm İslam aleminin ve sizlerin Miraç Kandili Mübarek olsun.

Miraç Kandili mesajları sosyal medya gündeminde – İşte resimli Miraç Kandili mesajları

Samimiyet ve sevgi asla mesafelerle ölçülmez çünkü kişi elini semaya kaldırdığında kalbinde ki sevgi dilindeki dua ya dönüşür. O dualarda yer almak dileğiyle. Miraç Kandilimiz Mübarek Olsun.

Efendimizin göğe yükseldiği gecenin gününe selam olsun.. Edilen dualar iç dünyamızda farkındalığa, bütün Müslüman alemi için, huzur, barış ve mutluluğa vesile olması dileğiyle.. Miraç Kandili mübarek olsun

"Mi'rac gecesi ikinci bir Kadir gecesi hükmündedir." Kıymetini bilmek lazım Hepinizin avuçlarınızda biriktirdiğiniz dualarınız kabul olsun, bütün masum, mazlum ve mağdurların gözyaşları dinsin, ve sıkıntılar son bulsun.

Miraç Kandili mesajları sosyal medya gündeminde – İşte resimli Miraç Kandili mesajları

Miraç Kandili mesajları sosyal medya gündeminde – İşte resimli Miraç Kandili mesajları

"Bir insanın hayatta olabileceği en güzel yer, bir duanın içinde olmaktır" der Şems. Kim bilir...
Belki bizden habersiz edilen bir "Dua" kurtaracak..bizi..

Samimiyet ve sevgi asla mesafelerle ölçülmez çünkü kişi elini semaya kaldırdığında kalbinde ki sevgi dilindeki dua ya dönüşür. O dualarda yer almak dileğiyle...

Yeter ki yüreğinden gelsin sesler.. Allah her duayı kabul eder.. Hayırlı kandiller

Miraç Kandili mesajları sosyal medya gündeminde – İşte resimli Miraç Kandili mesajları

Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun.

Yükselmenin adıdır miraç...
Gönüllerin o makama ulaşması duasıyla
İslam aleminin miraç kandili mübarek olsun.

Mevla çekirdeğe orman gizlemiş, yılanın zehrine derman gizlemiş, tahıl tanesine harman gizlemiş, mübarek gecelere cennet gizlemiş, hayırlı kandiller.

Allahın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun.Tüm İslam aleminin Miraç Kandili kutlu olsun.

Miraç Kandili mesajları sosyal medya gündeminde – İşte resimli Miraç Kandili mesajları

Erbaş'tan Miraç Kandili mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, salıyı çarşambaya bağlayan gece, içinde birçok ilahi hikmeti, sırrı ve bereketi barındıran Miraç Gecesi'nin idrak edileceğini kaydetti.

Miracın, Mekke'de, risaletin zor zamanlarında, Peygamber'in bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yaptığı ve Allah'ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa ettiği hikmet yüklü yolculuğu ifade ettiğini belirten Erbaş, "Miraç, Peygamber Efendimizin şahsında tevhit, kulluk, sabır ve güzel ahlak üzere sebat edenlerin önüne açılan bir hakikat ve yükseliş ufkudur. Allah'ın birliğine, büyüklüğüne ve kudretine görkemli bir şahitlik, varlığın özüne ve anlamına yapılan olağanüstü bir yolculuktur." ifadelerini kullandı.
Miracın, huzur ve güven içinde bir hayatın, kan, gözyaşı, işgal, yoksulluk ve sefaletin bulunmadığı bir dünyanın inşası için çalışanlara Allah'ın yardım müjdesi olduğuna işaret eden Erbaş, miracın ayrıca "günde 5 vakit namazla yükselişin manasını ve hikmetini tefekkür ederek alemlerin Rabb'inin sonsuz rahmet ve merhametine ulaşmak", "merhameti azalan kalplerin, eşref-i mahlukat olma bilinci zayıflayan insanlığın yeniden dirilişi için en büyük imkan" anlamına geldiğini vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, mesajını şöyle sürdürdü:

"Elbette Miraç, Mescid-i Aksa'yı peygamberlerin bir emaneti, kulluk ve insanlık sınavının bir gereği olarak sahiplenmektir. Bugün, işgalci zorbalar tarafından harim-i ismeti çiğnenen, gözü dönmüş zalimlerce masuniyeti ihlal edilen Mescid-i Aksa özgür kalmadan Miraç hakiki manada yaşanamaz. Dolayısıyla Mescid-i Aksa'nın selameti, işgal ve zulmün bertaraf edilmesi için birlik, beraberlik içinde çalışmak bütün müminlere Rabb'imizin yüklediği en büyük sorumluluktur.

Mümin yüreklerin manevi duygu ve hislerle coştuğu bu geceler, dua, ibadet ve tefekkürle Rabb'imize olan imanımızı, Peygamberimize olan bağlılığımızı, namaza olan muhabbetimizi tazelemek ve güçlendirmek için büyük bir fırsattır."

Kullukta ve insani değerlerde en yüce mertebelere yükselişi simgeleyen Miraç Gecesi'nin Müslümanların birlik ve beraberliğine, insanlığın barış ve hidayetine vesile olmasını dileyen Erbaş, milletin ve bütün İslam aleminin Miraç Gecesi'ni kutladı.

 

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