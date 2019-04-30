Miniklerden örnek davranış
Manisa Turgutlu’da çocuk oyunları şenliğinde buluşan minikler doğa yürüyüşü yaptı ve çevredeki çöpleri temizledi.
Zirve Dağcılık Turgutlu Şubesi 6. Geleneksel Çocuk Oyunları ve Uçurtma Şenliği unutulmaz anlara sahne oldu.
Her yıl çocuk bayramını doğada çocuklarla kutlayan kulüp bu yıl da 300 çocuğun katıldığı muhteşem bir organizasyona imza attı. Turgutlu Belediyesi’nin desteği ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın katılımıyla gerçekleşen şenliğe katılan çocuklara doğa bilincini ve sevgisini kazandırmak için zirve rehberleri kontrolünde doğa yürüyüşü yaptırıldı.
Yürüyüşün bitiminde ise çocuklar gönüllerince oynayıp, doyasıya eğlendiler.
Alanda yapılan temizliğin ardından çocukların okullara bırakılmasıyla sona erdi.
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