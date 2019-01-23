Minikler eğlenirken öğrenecek
Öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatilinin tadını çıkarmaya başladı. Türkiye’de bir ilk olarak dijital ve analog dünyayı birleştiren Imaginner Kids, minikleri tatil süresince hem öğrenmeye hem eğlenmeye davet ediyor.
3 Şubat’a kadar isteyenleri 30’dan fazla aktivite bekliyor. Yaratıcı atölyelerle farklı dünyaların içinde yer alacak çocuklar, dünyaca ünlü lisanslı karakterlerin bir arada olduğu Cartoon Network Bilinmeyenler Dünyası sergisinde saçların neden beyazladığını, kutup ayılarının aslında siyah olduğunu, PowerPuff Girls’den, Ben 10’den, Adventure Time’dan, Gumball’dan ve Kafadar Ayılar’dan öğrenecekler.
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