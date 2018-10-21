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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
21.10.2018 - 18:17, Son Güncelleme:

Minik Özge'nin hukuki sürecine takipsizlik kararı

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Minik Özge'nin hukuki sürecine takipsizlik kararı

 Antalya'da 3,5 yaşındaki Özge Yıldırım'ın bebekken sol bacağının ihmal sonucu kesildiği iddiasıyla başlatılan hukuki süreçte takipsizlik kararı verildi.

Cumhuriyet savcılığının soruşturma evrakında, minik Özge'nin babası Ali İhsan Yıldırım'ın beyanları, dosyaya sunduğu dilekçeler ve tedavi evrakları, şüphelilerin ifadeleri ile mağdura ait tüm tıbbi evrakların incelendiği belirtildi.

İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığının raporları da göz önünde bulundurulduğunda şüphelilere herhangi bir kusur atfedilmediği kaydedilen evrakta, şüpheliler hakkında kovuşturmaya gerek olmadığına karar verildiği ifade edildi.

Ali İhsan Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastane doktorlarının kızının ayağını "Protein C-S" hastalığı nedeniyle kesildiğini söylediğini öne sürdü.
Kızında protein C-S hastalığının bulunmadığını savunan Yıldırım, kızının ayağının kesilmesinde hastanenin ihmalinin bulunduğu gerekçesiyle sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Minik Özgenin hukuki sürecine takipsizlik kararı

Yapılan soruşturma sonucunda sorumlular hakkında takipsizlik kararı verildiğini belirten Yıldırım, "Kızımla ilgili verilen takipsizlik kararı nedeniyle çok üzgünüm, ne yapayım nereye başvurayım bilmiyorum. Bu gidişle hakkımı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde arayacağım." dedi.

Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'nde yaşayan Ali İhsan-İlknur Yıldırım çiftinin 6,5 aylık dünyaya gelen kızları Özge, erken doğum nedeniyle üniversite hastanesinden özel bir hastaneye sevk edilmişti. Buradaki tedavisinin 8. gününde, kangren olan bebeğin sol ayağının kesilmesi gerektiği bildirilmişti.
Aile kızlarını özel hastaneden alıp tekrar üniversite hastanesine götürmüş ancak bacak kurtarılamamıştı.

Minik Özgenin hukuki sürecine takipsizlik kararı

Baba Ali İhsan Yıldırım, yanlış iğne sonucu damarı yırttıkları gerekçesiyle özel hastane ve doktorlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Baba Yıldırım, sol ayağına protez takılan Özge'nin bu şekilde yürümeyi öğrenememesi üzerine özel bir rehabilitasyon merkezine başvurmuştu. Burada fizik tedavi için yüksek ücret istenmesi üzerine baba Yıldırım, ustası olduğu alüminyum doğramadan düzenek yapmaya karar vermişti.

Evinin salonunun tavanına alüminyum bir düzenek monte eden baba Yıldırım, tekerlekleri olan düzenekten sarkıttığı ipi de kızını taşıyan kemere bağlamış ve kızının yürümesini bu şekilde sağlamıştı.

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