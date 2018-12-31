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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
31.12.2018 - 14:03, Son Güncelleme:

Minik Öykü uygun donör bekliyor

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Minik Öykü uygun donör bekliyor

İzmir'de lösemi teşhisi konularak ilik nakli olması gerektiği belirtilen ve Antalya'da tedavisine devam edilen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı, hem iki değeri uyumlu çıkan donörün bulunduğu Brezilya'dan hem de yurt içi ve yurt dışında başlatılan kampanyalardan gelecek umutlu haberi bekliyor. Anne Eylem Yazıcı, "Brezilya'da bir kişinin iki değeri uyuyor ama üçüncü değerinin uyup uymadığını bilmiyoruz, bunun araştırılması için Sosyal Güvenlik Kurumu, oradaki muadil kuruma başvuru yaptı. Bu, 'donör bulundu' anlamına gelmiyor. Şu an için uygun donör bulunmuş değil, kampanya her zamankinden daha da önemli. Zamanımız giderek azalıyor. Hem yurt içinde hem yurt dışında kampanyayı büyütmek istiyoruz. Ne kadar çok kişi kök hücre bağışında bulunursa kızımın kurtulma olasılığı daha da artıyor'' dedi.

Kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan minik Öykü'nün annesi Eylem Yazıcı, tedaviye İzmir'de başladıklarını ancak ilik nakli yapılmadığı için iki hafta önce Antalya'ya geldiklerini söyledi.

Kızının Antalya Medical Park Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiğini dile getiren Yazıcı, "İkinci kemoterapisini yarın alacak, sonra bir kere daha alacak. Daha fazla beklememesi gerekiyor, çünkü kan değerleri daha sık düşüyor. Daha sık trombosit alması gerekiyor." dedi.

''Henüz uygun donör bulunmadı"

Uygun donör için yurt içinde ve yurt dışında kampanyalar düzenlendiğini anımsatan Yazıcı, yapılan ön taramada Brezilya'da yaşayan bir kişinin büyük oranda uyumlu donör olduğunun belirlendiğini söyledi. Bu bilginin "donör bulundu" olarak algılandığını ifade eden Yazıcı, "Henüz uygun donör bulunmadı." ifadesini kullandı.

Brezilya'daki bağışçının genetik değerlerinin araştırılmasını istediklerini anlatan Yazıcı, "Brezilya'da bir kişinin iki değeri uyuyor ama üçüncü değerinin uyup uymadığını bilmiyoruz, bunun araştırılması için Sosyal Güvenlik Kurumu, oradaki muadil kuruma başvuru yaptı. Bu 'donör bulundu' anlamına gelmiyor. Nakil yapılabilmesi için donörün yüzde 100 uyumlu olması gerekiyor." diye konuştu.

"Zamanımız giderek azalıyor, kampanyayı büyütmek istiyoruz"

Kızı için Tokat'ta, İstanbul'da, Mersin'de, Hatay'da ileriki günlerde kök hücre bağış noktaları oluşturulacağını dile getiren Yazıcı, kampanyaları önemsediklerini kaydetti.

Türkiye'de 300 bin civarında donörün olduğunu ancak kızı ile uyumlu bir bağışçının çıkmadığını belirten Yazıcı, "Şu an için uygun donör bulunmuş değil, kampanya her zamankinden daha da önemli. Zamanımız giderek azalıyor. Hem yurt içinde hem yurt dışında kampanyayı büyütmek istiyoruz. Ne kadar çok kişi kök hücre bağışında bulunursa kızımın da kurtulma olasılığı daha da artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İnsanlardan kök hücre bağışında bulunmalarını isteyen anne Yazıcı, kök hücre bağışına giden bazı insanların kan bağışı yapıp geri döndüklerini, bunun için yaptıkları bağışın takipçisi olmaları yönünde çağrıda bulundu. Kızının sadece 2 ayı olduğunu ifade eden Yazıcı, "Hem Brezilya'dan hem de kampanyalardan gelecek umutlu haberleri bekliyoruz." dedi.

Minik Öykü uygun donör bekliyor

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