Minik Merve'den acı haber
Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde 3 yıldır akciğer kanseri tedavisi gören, ilkokul öğrencisi Merve Karayiğit (10) hayatını kaybetti.
Ordunun Çaybaşı ilçesine bağlı İlküvez Mahallesinde, ilkokul 4üncü sınıf öğrencisi Merve Karayiğite 3 yıl önce akciğer kanseri teşhisi konuldu. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavisi süren küçük kız hayatını kaybetti. Bursadan memleketi Orduya getirilen Merve’nin cenazesi, Çaybaşı ilçesine bağlı İlküvez Mahallesinde cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.
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