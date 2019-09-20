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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
20.09.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada inanılmaz gelişme

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Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada inanılmaz gelişme

Ağrı'da Leyla Aydemir’in (4) geçen yıl kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili 1’i tutuklu 7 sanığın yargılanmasına başlandı. Küçük kızın ailesinin dün avukatlarının bürosuna giderek, "Biz şikayetçi olmayacağız, sen davaya gelme" dediği ortaya çıktı. Bu nedenle avukatlarının katılmadığı duruşmada hazır bulunan anne- babaya, mahkeme heyeti, şikayetçi olup olmadığını soracak.

Ağrı merkezde yaşayan Şükran- Nihat Aydemir çiftinin kızları Leyla, 15 Haziran 2018’de, dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde kayboldu. Günlerce aranan, bulunması için yurt genelinde seferber olunan Leyla’nın 18 gün sonra, köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkisinde, su içinde yüzüstü duran cansız bedeni bulundu. Leyla Aydemir’in ölümüyle ilgili baba Nihat Aydemir’in amcasının oğlu Mehmet Ali Aydemir (32), gözaltına alıdı. Aydemir, 18 Temmuz günü ’kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

7 SANIĞA DAVA

Küçük kızın ölümüyle ilgili yaklaşık 1 yıl sonra hazırlanan iddianame, Ağrı 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. İddianamede tutuklu Mehmet Ali Aydemir ile Leyla’nın amcaları Musa Aydemir (28), Yusuf Aydemir (42) ve köylülerden Besim Dursun (47) ile eşi Hatun Dursun (55), Ayşe Artam (37) ve eşi Yıldırım Artam (40) hakkında ’çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, ’iştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan da 14’er yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

DAVAYA KATILMA TALEBİNDE BULUNDULAR

Davanın ilk duruşması saat 09.45’te başladı. Tutuklu sanık Mehmet Ali Aydemir’in ifadesinin Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile alınacağı duruşmada tutuksuz 6 sanık salonda hazır bulundu. Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan ve Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan ile Ağrı, Erzurum ve Van Baroları’ndan avukatların katılma talebinde bulunduğu duruşmaya Leyla’nın annesi Şükran, babası Nihat Aydemir ve yakınları da katılıyor.

AYDEMİR AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLMADI

Leyla Aydemir’in ailesinin dün avukatları Ali Artuk’un ofisine giderek, "Biz şikayetçi olmayacağız, sen davaya gelme" dediği ortaya çıktı. Bu nedenle avukat Ali Artuk, duruşmaya gelmedi.

MAHKEME BAŞKANI: SEN KİMSİN, NİYE SIRITIYORSUN?

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmaya katılan tutuksuz sanıklardan amca Yusuf Aydemir’in oturduğu yerde gülmesi üzerine Mahkeme Başkanı, "Sen kimsin, niye sırıtıyorsun?" diye sordu. Sanığın, "Ben Yusuf Aydemir’im" cevabı üzerine "Neyle yargılandığını biliyor musun? Yeğenini öldürmekle yargılanıyorsun, bir de sırıtıyorsun" dedi. Amca Aydemir, sırıtmadığını bildirdi

Tutuksuz sanıkların sorgusuna geçilen duruşmada, küçük kızın anne babasına şikayetçi olup olmadıkları sorulacak.

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