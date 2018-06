Minik Leyla'dan 14 gündür haber yok

Kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla'yı arama çalışmaları bugün de sürdürüldü. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 11 kişiden oluşan özel ekip, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığının (JAK) gönderdiği 10 kişilik arama kurtarma ekibi, Van ve Ağrı AFAD ekipleri, UMKE, 112, Kızılay, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinden (JAKEM) getirilen kadavra ve ceset arama köpekleri "Mavi" ile "Modül"ün katıldığı arama çalışması, köy içi ve dışında devam etti.



Köyde görevli ekipler Leyla'nın olabileceği ahır, tandır evi, metruk yapılar, yumuşak zeminler, kuyu, dere, sazlık gibi hemen hemen her alanı bugün tekrar aradı. Özel ekibin yanı sıra, JAK ve JAKEM ekibi köydeki detaylı aramalarını sürdürürken, AFAD, 112 Acil Sağlık, Kızılay ve güvenlik korucuları ise il merkezine gidilen 15 kilometrelik yolun sağ ve sol kısımları ile sazlık bölgelerde arama yaptı. Arama çalışmalarında şu ana kadar Leyla ile ilgili her hangi bir bulguya rastlanmadı. Çalışmalara yarın devam edileceği bildirildi.



Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında küçük Leyla için oluşturulan özel ekip de aileye gelen ihbar telefonları başta olmak üzere, edinilen tüm bilgileri anında değerlendirip müdahale ediyor. Özellikle yapılan asılsız ihbarları kısa sürede ortaya çıkaran ekipler, farklı illerden gelen Leyla'nın görüldüğü şeklindeki ihbarları da değerlendirip ihbarların geldiği yerlere ekipler sevk ederek araştırma yapıyor.