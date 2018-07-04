Minik Leyla 10 gün yemek yememiş, süt içmemiş: Açlıktan öldü

Minik Leyla’nın otopsisi, Erzurum Adli Tıp Kurumu’nda yapıldı. Zayıf düştüğü belirlenen Leyla’nın, 2-3 gün önce Kurudere mevkisindeki dere yatağına bırakıldığı ihtimali üzerinde durulurken, otopside darp izine rastlanmadı. Kaçırıldıktan sonra bölgede alınan güvenlik önlemleri nedeniyle Leyla Aydemir’in köyde konulduğu yere gidilemediği, günlerce yemek ve süt verilmeyen küçük kızın açlıktan hayatını kaybettiği belirlendi. Minik Leyla’nın anne-babası kaybolduğu ilk günlerde kızının sütten başka bir şey yiyip içmediğini, kaçıranların süt vermesini istemişti.

Küçük Leyla’nın öldüğünü fark eden kişi ya da kişilerin, sakladıkları yerden cansız bedeni alıp, dere yatağına attıkları üzerinde duruldu. Leyla’nın ölümüyle ilgili otopsi raporunda bazı tespitler olduğunu kaydeden Ağrı Valisi Süleyman Elban, şunları söyledi:

‘MEDYUM’ KADIN SERBEST

“18 günlük aramalar sonucunda önceki gün saat 17.45 itibarıyla köyün 3 kilometre kuzeyinde derede cansız bedenine ulaştık. Yapılan otopsi ve değerlendirmeler neticesinde, yavrumuzun ölüm nedeni 8-10 gün aç bırakılması. Açlık nedeniyle ölmüş. Çocuğun cesedinde herhangi bir darp izi, yaralama izi mevcut değil; yine o süre zarfında kuş ya da vahşi hayvan tarafından zarar verilme söz konusu değil. Üzerinde görülen kırmızı izlerin güneş yanığı olduğu tespit edildi. Çocukla ilgili herhangi bir istismar ya da tecavüz emaresi yok. Gözaltı var, bazı ipuçları var. Çalışmalar titizlikle devam ediyor.” Vali Elban, olay yerinin, daha önce AFAD ekipleri ve balık adamlar tarafından defalarca bakılan bölge olduğunu söyledi. Elban, “Drone ile havadan görüntüleri alındı. Adli Tıp raporuna göre birkaç gün önce oraya bırakıldığı tahmin ediliyor” dedi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, “medyum”, “cinci hoca” olduğu iddia edilen bir kadın gözaltına alındı. Kadın, savcılık sorgusunun ardından salıverildi. İsmi açıklanmayan kadının Osmaniye’den köye gelip, Leyla’nın ailesine “Kızınız burada, şurada” diyerek, yer gösterdiği öne sürüldü.

BABASI TÖREN İSTEMEDİ

Minik Leyla’nın cenazesi, dün sabahın erken saatlerinde gözyaşları arasında Bezirhane köyünde toprağa verildi. Önceki gece otopsi işlemleri için Erzurum Adli Tıp Kurumu’na getirilen cenaze, saat 03.30’da amcası tarafından teslim alındı. Ardından cenaze, kaybolduğu merkeze 15 kilometre uzaklıktaki dedesi Zeki Aydemir’in yaşadığı Bezirhane köyüne götürüldü. Burada sabahın erken saatlerinde, minik Leyla’nın cenazesi gözyaşları ve ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı.

EYLÜL’ÜN BABASINDAN BAŞSAĞLIĞI

Baba Nihat Aydemir’in öğle saatlerinde yapılması planlanan cenaze için tören istemediğini belirtmesi üzerine sabah defnedildiği belirtildi. Bu arada Ankara’nın Polatlı ilçesinde kaybolduktan 7 gün sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’nın babası İbrahim Yağlıkara, Ağrı’da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir’in babası Nihat Aydemir’i arayarak başsağlığı diledi.