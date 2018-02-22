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    Minik kalplerden Mehmetçik'e destek

    Hürriyet Haber
    22.02.2018 - 12:26 | Son Güncelleme:

    Küçükçekmece Sefaköy'de bulunan Gül Anaokulu öğrencileri Mehmetçik’e destek oldu. Aralarında para toplayan öğrenciler askerler için giyecek kıyafet ve duygularını ifade eden mektuplardan oluşan destek kolisi gönderdi.

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    • Minik kalplerden Mehmetçike destek Foto-Galeri
    • Minik kalplerden Mehmetçike destek Foto-Galeri
    • Minik kalplerden Mehmetçike destek Foto-Galeri
    • Minik kalplerden Mehmetçike destek Foto-Galeri

    Küçükçekmece Sefaköy'de bulunan Gül Anaokulu öğrencileri Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek verdi. Suriye'de zor şartlar altında görev yapan askerleri unutmayan  'minik kalpler' okulda tören düzenledi. Şiirler okuyup, ‘Mehmetçik’e mektup yazan öğrenciler asker kıyafeti giyip selam durdu.

    ASKERLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ

    Törene katılan veliler çocuklarının yaptıklarıyla gurur duyduklarını belirtip şunları söyledi; ‘Askerlerimiz bu ülke için, bizim için canlarını hiçe sayıyorlar. Çok zor şartlar altında görev yaptıklarını biliyoruz ve onlara her gün dua ediyoruz. Her türlü zorluğa rağmen barış için mücadele eden kahraman askerlerimiz olduğu sürece biz evlerimizde rahat uyuyoruz. Allah onlardan razı olsun. Böyle zor günlerde büyüğün-küçüğün önemi yok herkes bir olmalı. Çocuklarımızın yaptıkları çok gurur verici.’

    Etiketler: Küçükçekmece , ASKER , mehmetçik , son dakika
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