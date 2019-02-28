Minik Ä°brahim'in organlarÄ± 5 hastaya umut oldu
Kocaeli'nin Ä°zmit ilÃ§esinde beyin kanamasÄ± geÃ§iren ve hastanede beyin Ã¶lÃ¼mÃ¼ gerÃ§ekleÅŸen 7 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸun baÄŸÄ±ÅŸlanan organlarÄ±, 5 hastaya umut oldu.
Ä°shak ve Neslihan Nerminer Ã§iftinin 3 Ã§ocuÄŸundan biri olan, ilkokul 1. sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi Ä°brahim Nerminer, 20 Åžubat'ta evinde oyun oynarken aniden fenalaÅŸarak, Kocaeli Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Beyin kanamasÄ± geÃ§irdiÄŸi tespit edilen ve yoÄŸun bakÄ±m Ã¼nitesinde tedavi altÄ±na alÄ±nan Nerminer'in beyin Ã¶lÃ¼mÃ¼ gerÃ§ekleÅŸti.
Ã‡ocuÄŸun ailesi, organ baÄŸÄ±ÅŸÄ± kararÄ± aldÄ±. Ä°brahim Nerminer'in kalp kapakÃ§Ä±ÄŸÄ±, karaciÄŸeri, bÃ¶brekleri ve kornealarÄ± 5 hastaya nakledildi.
"BAÅžKA HASTALARA UMUT OLSUN Ä°STEDÄ°K"
Baba Ä°shak Nerminer, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸundan birinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini ve Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼n bÃ¼yÃ¼k olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Organ baÄŸÄ±ÅŸÄ± konusunu eÅŸiyle daha Ã¶nce de konuÅŸtuÄŸunu, organ nakli beklemenin Ã§ok zor olduÄŸunu ifade eden Nerminer, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"Ben ÅŸÃ¶yle sÃ¶yleyeyim, bir ÅŸeyin bir Ã§aresi var ama onu yapamÄ±yorsunuz. Mesela benim Ã§ocuÄŸum iÃ§in o durum oldu. EÄŸer bir olayÄ±n Ã§aresi varsa bunu herkesin yapmasÄ±nÄ± istiyorum. Ben organ nakli taraftarÄ± bir insanÄ±m. Benim Ã§ocuÄŸum zaten 72 saat sonra kendi vefat edecekti. OrganlarÄ± da gidecekti. BaÅŸkalarÄ±nÄ± bilmiyorum ama bu benim hoÅŸuma gidiyor. HastalarÄ±n annesi ve babasÄ±nÄ± da dÃ¼ÅŸÃ¼nerek verdik organlarÄ±. Bu Ã§ok can yakÄ±cÄ± bir ÅŸey. Ã‡ocuÄŸunuzun karÅŸÄ±nÄ±zda erimesi Ã§ok can yakÄ±cÄ± olduÄŸu iÃ§in baÄŸÄ±ÅŸladÄ±k organlarÄ±. Benim Ã§ocuÄŸum beyin kanamasÄ±ndan gitti. Onunla ilgili yapacak bir ÅŸeyim yoktu zaten. BaÅŸka anne babalarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m. Bir organa ihtiyacÄ± olduÄŸunu ve bizim gÃ¶zÃ¼mÃ¼zÃ¼n Ã¶nÃ¼nde vefat ettiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m. Bu katlanÄ±lacak bir ÅŸey deÄŸil."
Ä°brahim Nerminer'in cenazesi, Ä°zmit KÃ¶prÃ¼baÅŸÄ± Camisi'nde kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Kartepe ilÃ§esi KÃ¶sekÃ¶y MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verildi.
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