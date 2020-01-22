Minik Hira Nur’a kurşun yağdırana 3 yıl 9 ay hapis!

İstanbul Pendik’te 21 Ağustos 2018’de, oturduğu sitenin çocuk parkında arkadaşları ile birlikte oyun oynayan 7 yaşındaki Hira Nur Demircan, gürültü yaptıkları gerekçesiyle sırtından vurularak yaralanmıştı. Hira Nur’a ateş açan Barış Balcı (26) hakkında 23 yıla kadar hapis cezası istendi. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşması dün gerçekleşti. Duruşmada mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, geçen ay mahkemeye ulaşan bilirkişi raporuna göre, Hira Nur’un sırtına isabet eden kurşunun öldürücü nitelikte olmadığını belirtti. Sanık Balcı’nın ‘silahla kasten yaralama’ ve ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçlarından 2 yıldan 7.5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.



Son sözü sorulan sanık Balcı, “Suçu benim üzerime yıkmaya çalışıyorlar. Ben böyle bir şey yapmadım” dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Balcı’yı, ‘silahla kasten yaralama’ suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. ‘Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçundan ise ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.