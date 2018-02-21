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    Minik Hafsa Nur'dan acı haber

    İHA
    21.02.2018 - 19:13 | Son Güncelleme:

    Sakkarya'nın Akyazı ilçesinde, doğumundan itibaren böbrek yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi gören 2 buçuk aylık minik Hafsa Nur, yaşam mücadelesini kaybetti. Gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlanan minik bebeğin tabutunu, babası kucaklayarak mezarlığa götürdü.  

    75 gün önce dünyaya gözlerini açan fakat böbrek yetmezliği nedeniyle doğumundan itibaren hastanede tedavi gören minik Hafsa Nur, hayatını kaybetti. Ramazan Ferdi Açıkel’in kızı minik Hafsa Nur için Akyazı ilçesi Karaçalılık Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Karaçalılık Mahalle Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına minik Hafsa’nın ailesi ve sevenleri katıldı. Kılınan namaz sonrasında baba Ramazan Ferdi Açıkel, minik kızının tabutunu kucaklayarak aile mezarlığına götürdü.

    Etiketler: sakarya , hafsa nur , böbrek yetmezliği , son dakika
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