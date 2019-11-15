Minik Esila için donör aranıyor

Uşak'ta yaşayan Ercan (28) ve Çiğdem (27) Kurt çiftinin ilk çocukları olan 3 yaşındaki Esila Kurt, yaklaşık üç ay önce düşmeyen ateş ve boğaz enfeksiyonu sebebiyle ailesi tarafından İzmir Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan tetkikler sonucunda Esila'ya kısa süre içinde hemofagositik sendrom olarak bilinen HLH tanısı konuldu ve ailenin zorlu süreci başladı.

Teşhisin ardından kısa süreli yoğun bakıma alınan, ardından kemoterapi tedavisi görmeye başlayan Esila, enfeksiyon riskinden korunmak için yaşamını maske takarak sürdürmeye başladı ve doktorlar kök hücre nakli yapılması gerektiğine karar verdi.

Genetik ikizini arayan Esila için yurdun dört bir yanında donör taraması başlatılırken, Uşak Valiliği tarafından da bağış kampanyası düzenlendi. Kök hücre bağış kampanyasını başlatan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, kendisinin de bağışta bulunacağını söyledi.

Destekçi olan herkese teşekkür eden baba Ercan Kurt, "Herkesi kök hücre donörü olmaya davet ediyorum. Bizlerden eksilen herhangi bir şey yok ancak Esila ve onun gibi binlercesi can bulmayı bekliyor. Benim kızım da normal çocuklar gibi koşsun oynasın ve çocukluğunu yaşasın istiyorum" dedi.

KAMPANYA BAŞLATILDI

Bir mühendislik firmasında satış danışmanı olarak çalışan baba Kurt, "Aslında Esila'yı ilk kucağımıza aldığımız dönemde yüksek ateş ve kansızlık sebebiyle tedavi görmüştü ancak o dönemde hastalığı anlaşılmadı. Esila hiç çocukluğunu yaşamadı. Normal odalar, yoğun bakımlar derken ömrü hastanede geçti. Bundan 3 ay önce HLH tanısı kondu. Kendimiz sosyal medya aracılığıyla bir kampanya başlattık yoğun bir ilgi oldu ve vatandaşlarımız çok duyarlı davrandılar. Uşak Valiliği de kampanya düzenledi. Takip eden ve destekçi olan herkese teşekkür ediyorum. Şuanda Uşak'ta yaşamamıza rağmen haftanın en az 2-3 günü İzmir'e gidip geliyoruz" dedi.

'HASTALIK KENDİNİ YENİLİYOR'

Ev kadını olan anne Çiğdem Kurt ise "Bizim sürecimiz boğaz enfeksiyonu ve ateş ile başladı. Antibiyotikler kullandık hiçbir faydası olmadı. Ateş düşmeyince araştırıldı ve HLH tanısı kondu. İlk başta ilaçla tedavi yöntemi denendi aslında iyi gidiyordu ama bir anda hastalık yeniledi. Hastalık yenileyince kemoterapiler başladı. Şuanda da nakil sürecindeyiz ve umarım uygun donör buluruz. Nakil gerçekleşene kadar kemoterapi ve kortizon tedavimiz devam edecek. Tarama sürecimiz başlatıldı ancak bir sonuç yok. Hastalık sürekli kendini yeniliyor. Düşmeyen ateşlerimiz oluyor. Kök hücre şu an için kesin tedavi. Herkesten bağışçı olmasını istiyoruz. Onun da normal bir çocuk olmasını istiyoruz. Enfeksiyon riskimiz olduğu için evden dışarı çıkmıyoruz" diye konuştu.



5 BİN NÜFUSLU İLÇE ESİLA İÇİN SEFERBER OLDU

Esila Kurt için memleketi Kütahya’nın 5 bin nüfuslu Hisarcık ilçesinde kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi. İlçe camisinden, belediye hoparlörlerinden ve sosyal medyada minik Esila için kampanya kısa sürede duyuruldu. 5 bin nüfuslu ilçe bağışta bulunmak isteyenler belediye düğün salonunda uzun kuyruklar oluşturdu. Türk Kızılay’ı Hisarcık Şubesi de bağışların toplanması için stant kurdu. İlk günde 265 kişi minik Esila için hücre ve kan bağışında bulundu.

Esila Kurt'un dedesi Ümmet Kurt, torununa 4 ay önce HLH teşhisi konulduğunu ve şu an kemoterapi gördüğünü belirterek hastalığın sürekli kendini yenilediği için kemik iliği naklinin şart olduğunu söyledi. Bu nedenle ilçede kampanya düzenlediklerini ve herkesin torunu için seferber olduğunu ifade eden Ümmet Kurt, "Bunun üzerine Uşak’taki kök hücre ve kan bağışı kampanyasından sonra kendi memleketimiz olan Hisarcık’ta da kampanya düzenlendi. Hisarcık ve köylerinden kampanyaya yoğun katılım oldu. Hepsinden Allah razı olsun. İnşallah torunum en kısa zamanda sağlığına kavuşur. Yaptığımız kampanyalarla binlerce Esila’nın kurtulmasına vesile olmuş oluruz" diye konuştu.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Uşak’ta ikamet eden HLH hastası Esila için gerek sosyal medyadan gerekse belediye hoparlörlerinden yaptıkları duyurularla halkı kök hücre ve kan bağışı kampanyasına davet ettiklerini söyleyerek, “Kampanyaya halkımız yoğun ilgi gösterdi. İnşallah minik Esila’mız bir an önce sağlığına kavuşur” dedi.