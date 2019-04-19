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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA, İHA
19.04.2019 - 16:23, Son Güncelleme:

Minik Ege için yardım kampanyası başlatıldı

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Minik Ege için yardım kampanyası başlatıldı

İzmir'de göz ameliyatı öncesi oksijen yerine azot gazı verildiği için beyin felci geçiren 5 yaşındaki Ege Avcı'nın annesi İpek Avcı, oğlunun tedavilere olumlu yanıt verdiğini belirterek, medikal malzemelerin temini için hayırseverlerden destek beklediklerini ifade etti.

Torbalı Devlet Hastanesinde 12 Aralık 2018'de göz ameliyatı öncesi kalbinin durması üzerine oksijen yerine azot verilmesi sonrası yoğun bakıma kaldırılan ve serebral palsi (beyin felci) teşhisi konan 5 yaşındaki Ege, nefes borusuna takılan trakeostomi tüpüyle yaşamına devam ediyor.

Torbalı'daki evlerinde sağlık ünitesine dönüştürülen odasında ailesinin özel bakımıyla hayata tutunan Ege, yutma refleksini yerine getiremediği için mideden tüple besleniyor.

Ailesi, tüm ihtiyaçlarının karşılanması için özel medikal malzemelerin kullanıldığı Ege'nin bakım masraflarına yetişmekte zorlanınca İzmir Valiliğinin oluruyla yardım kampanyası başlattı.

Minik Ege için yardım kampanyası başlatıldı


"EGE ARTIK GÜLÜMSEMEYE BAŞLADI"

Anne İpek Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada Ege'nin medikal malzeme giderinin aylık bin 300 lirayı bulduğunu, kendisinin çalışmaya başladığını eşinin ise çocuklarına baktığını söyledi.

İlaç giderlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından karşılandığını belirten Avcı, "Medikal giderlerinin çok az bir kısmını devlet karşılıyor. Şimdiye kadar medikal malzemelerini hep eşimizin dostumuzun yardımlarıyla aldık. Ayaklarının düz durması için kullanmamız gereken 'afo' adı verilen aparat var. Bu 6 ayda bir yenileniyor. Tekinin tanesi 600 lira. Biz bu konuda devletimizden yasal bir düzenleme bekliyoruz.

Valilik onayıyla yardım hesabı açıldı. Ege artık küçük küçük tepkiler vermeye başladı ve gülümsüyor. Onun daha çok gülümsemesi için medikal malzemeye ihtiyacımızı var. Bu konuda hayırseverlerden destek bekliyoruz." diye konuştu.

Oğlunun sağlığına kavuşacağı günü sabırla beklediğini anlatan Avcı, beyinde ödemden dolayı ölen hücrelerin kendisini yenilenmesi umut ettiklerini ifade etti. 
Avcı, yapılan hatayla ilgili soruşturma sürecinin devam ettiğini, sağlık çalışanlarının kusursuz bulunduğu ilk bilirkişi raporuna itiraz ettiklerini, ardından Valilik makamının sağlık çalışanlarıyla ilgili soruşturma izni verdiğini, onların da karara itiraz ettiğini aktardı. 

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