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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fatih Emrah ERDOĞAN/KEPSUT (Balıkesir), (DHA)
05.06.2019 - 16:31, Son Güncelleme:

Minik Eda'nın ölümünde acı detay

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Minik Eda'nın ölümünde acı detay

BALIKESİR'in Kepsut ilçesinde dün meydana gelen kazada, babası Erkan Çomar (32) ile birlikte yaşamını yitiren 2 yaşındaki Rahime Eda Çomar'ın, aynı gün doğum günü olduğu ortaya çıktı.

Kent merkezinde oturan Erkan Çomar (32), dün eşi Hande (29) ve kızı Rahime Eda ile birlikte aile büyükleriyle bayramlaşmak için Kepsut'a gitmek için 10 V 1455 plakalı otomobille yola çıktı.

Erkan Çomar yönetimindeki otomobil, ilçenin Eşeler Mahallesi yol ayrımına yaklaştığında, karşı yönden gelen İbrahim Baytekin yönetimindeki 17 HK 600 plakalı otomobil kontrolden çıktı.

İki otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Rahime Eda Çomar yaşamını yitirdi, Erkan ve Hande Çomar çifti ile diğer araçta bulunan İbrahim, Recep ve Ahmet Baytekin ise yaralandı. Yaralılar, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Erkan Çomar do doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Minik Eda ve babası Erkan Çomar’ın cenazeleri otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Bu arada, babasıyla birlikte kazada yaşamını yitiren Rahime Eda Çomar'ın dün doğum günü olduğu ortaya çıktı. Çomar çiftinin, bayrama denk gelen kızlarının doğum gününü kutlamaya hazırlandıkları ifade edildi.

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