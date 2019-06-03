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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tayfur KARA/SAMSUN (DHA)
03.06.2019 - 15:42, Son Güncelleme:

Minik Ecrin'i arama çalışmaları sona erdi

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Minik Ecrin'i arama çalışmaları sona erdi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde evinin önünden kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu iddia edilen kafatası ile kemik parçalarının bulunduğu bölgede başlatılan arama çalışmaları sonlandırıldı. Aramalarda minik Ecrin'e ait yeni bir iz bulunamazken, soruşturmaya kemikler ile kafatasını incelemeye alan Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporun yön vereceği belirtildi.

Vezirköprü ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık Mahallesi'nde oturan Kurnaz ailesinin kızları Ecrin, geçen 7 Mayıs'ta evlerinin önünden kayboldu. Aile kendi imkânlarıyla aradığı Ecrin'e ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma timleri ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Bölge, helikopter ve drone ile taranırken, güvenlik güçleri de mahalledeki evleri tek tek kontrol etti. Arama çalışmalarında canlı arama, iz takip ve kadavra köpekleri kullanıldı. Minik Ecrin'in Altınkaya Baraj Gölü'ne düşmüş olma ihtimaline karşı su yüzeyi tarandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli dalgıç polisler, baraj gölüne dalarak dipte Ecrin'i aradı. Ancak bir sonuç alınamadı. 16 kilometrekarelik alanı tarayan buna rağmen Ecrin'den bir iz bulamayan ekipler, arama çalışmalarını durdurdu.

27 Mayıs'ta ise Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Alancık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda denetim yaparken Ecrin'in kaybolduğu noktaya 6 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bir tek ayakkabı ile kıyafet buldu.

Orman muhafaza memurlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Aile bulunan ayakkabı teki ile kıyafetlerin Ecrin'e ait olduğunu teşhis etti. Olay yerinde iz takip ve kadavra köpekleri ile yapılan aramalarda kafatası ile etrafa dağılmış kemikler bulundu. Savcılık incelemesin ardından toplanan kemikler ve kafatası Ecrin'e ait olup olmadıklarının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Alanda yeniden arama çalışması başlatan AFAD'a bağlı 30 kişilik ekip ile jandarma, bölgeyi karış karış taradı. Minik Ecrin'in kayıp ayakkabısının eşi de bulundu.

Arama çalışmaları bugün itibarıyla sona erdirildi. Kafatası ve kemiklerin ise Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemesi sürüyor. Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı rapor sonucunda soruşturmaya yön verileceği öğrenildi.

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