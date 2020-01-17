Minik dostlar için yasa yolda

CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil Sütlü, beş partinin mutabık kalmasından gurur duyduğunu söyledi. AK Partili Komisyon Başkanı Mustafa Yel de “Kabahatler Kanunu’na göre yaptırımlar bugüne kadar sonuç vermedi. TCK’ya paraya çevrilmesi mümkün olmayan en az 2 yıl cezanın eklenmesinin elzem olduğunu düşünüyoruz” dedi.