Bülent SARIOĞLU/ANKARA
Haber Giriş: 17.01.2020 - 08:00,
Minik dostlar için yasa yolda
MECLİS’te oybirliğiyle hazırlanan Hayvan Hakları Komisyonu Raporu, Genel Kurul’da görüşülürken, yasa teklifiyle ilgili de ortak mesajlar geldi.
CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil Sütlü, beş partinin mutabık kalmasından gurur duyduğunu söyledi. AK Partili Komisyon Başkanı Mustafa Yel de “Kabahatler Kanunu’na göre yaptırımlar bugüne kadar sonuç vermedi. TCK’ya paraya çevrilmesi mümkün olmayan en az 2 yıl cezanın eklenmesinin elzem olduğunu düşünüyoruz” dedi.
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