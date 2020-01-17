Minik dost deyip geçme her şeyin bedeli var

Yeme-içme, konaklama, giysi, sağlık, tuvalet, hatta eğitim masrafının yanında öngörülemeyen masraflar kategorisinde “minik sürprizler” de bu serüvenin bir parçası.

Belirli bir takvime uygun olarak yapacağınız veteriner ziyaretleri ve olacağı aşılar, sağlık sorunu yaşamasın diye alınacak, ortalamanın üstü fiyatlarda satılan, 15 günde bir kilosu tükenen kedi maması, orta büyüklükte bir köpekte ayda 10-12 kilosu tükenen köpek maması, tuvalet ihtiyacı için bir ayda biten 10 kiloluk kedi kumu temel masraflar.

Ayrıca tuvaletini 8 saatten fazla tutması böbrekleri için problem olacağından köpeğinizi tuvalet için 2-3 kez dışarı çıkarmanız, buna günde birkaç saate varan vakit ayırmanız gerekiyor. Kediler hiçbir kalıba sığmadığı için kedi evi, kedi yatağı, kedi oyuncakları, belki kullanılır umuduyla kenarda bekleyecekler. Köpekler oyuncaklarına daha sadıklar ancak onlarda da ‘severken öldürme’ huyu olduğundan, eşyalar çabuk eskiyor. Gezen biriyseniz, seyahat zorluklarını da buna ekleyelim. Eğer bir de köpeğinize iyi bir eğitim aldırmak istiyorsanız onun da isteğinize uygun şekilde bir pazarı var. Son olarak beklenmeyen anlarda duyulan kırılma sesleri, eve geldiğinizde bulacağınız parçalanmış eşyalar, kemirilmiş nesneler de cabası.

Bütün bunları neden yazıyorum? Bir hevesle sahiplenilip sonra pişmanlıkla sokağa bırakılan kedi-köpek vakaları tekrarlanmasın, sahiplenmeyi düşünenler bunu düşünerek yola çıksınlar diye.

Peki bütün bu zorluklara değer mi? Karşılıksız sevgiyi gördükten sonra hiçbir kısmı size zor gelmeyecek, zahmetin lafı olmayacak.

SORU-CEVAP

Yaş mamanın tadını alan kedi ya da köpek bir daha kolay kolay kuru mama yemiyor. Ne yapmalı?

Şişli Veteriner Kliniği’nden veteriner hekim Aynur Sultan yanıtlıyor: “Temelde kedi ve köpeklerin etçil olmalarından kaynaklanıyor bu durum. Kuru mamalarda protein kaynağı olarak et var ama kemik unu, sakatat az miktarda yer alıyor. İşlenmiş olduğundan aromasını da kaybediyor. Pişmiş et, tavuk, hindi verdiğinizde bu yüzden daha cazip geliyor. Yaş mamaları da hem aroması kuvvetli hem de yüzde 65-70 oranında su içerdiğinden seviyorlar. Dışarı çıktınız, bir çay bahçesine gittiniz ve köpeğiniz diğer masalardan verilen yemekten yedi diyelim. Bu onda bir refleks oluşturur ve hep o fırsatı kollamaya başlar. Bundan kurtulmanın yolu, köpekleri buna alıştırmamaktır. Kedilerde durum farklı. Çok kaprisli hayvanlardır, yemeklerini seçmeleri için değişken çoktur. Hep metal kaptan yemek yiyen bir kedi, cam kapta verilen yemeği, sırf kap değişti diye yemeyebilir.”

ÜNLÜLER VE KEDİLERİ

TAYLOR SWİFT VE HARİKA KEDİLERİ

ÜÇ kedisi var. Olivia, Meredith ve Benjamin. “Çok asiller, bağımsızlar ve kendi hayatlarını idare edebilecek kapasitedeler” diyor kedileri için. Fotoğrafta Olivia’yla görüyoruz dünya starını.

TAKİP ÖNERİSİ

KEDİ Mİ İNEK Mİ

ÖNCE anaakım hesaplardan bahsedeyim, ileride daha niş hesaplara geçeriz. Dünyanın dört bir yanından hikâyeler, fotoğraflar, videolar burada.

Cats_of_instagram: www.instagram.com/cats_of_instagram

‘ÖMRÜM YETTİĞİNCE ONLARA YARDIMI SÜRDÜRECEĞİM’

8 kedisi olan 41 yaşındaki Senem Selimi, tekstil sektörünü bırakıp kendi işini kurarak ekinlik organizasyonu yapmaya başlamış. Hayvansever bir ailede yetişmiş, madalyaları olan bir binici aynı zamanda. Halihazırda Nişantaşı’nda hayvansever arkadaşlarıyla sokak hayvanlarının hayatını kolaylaştırmaya çalışıyor. Dinleyelim: “‘Kedi köpek kendi rızkını bulur’ diye garip bir rivayet var ortada. Nasıl bulabilir ki? Çöpler bile kapalı. Bir grup arkadaşımla her gün 1.5-2 saat mutlaka sokak hayvanlarıyla ilgili bir vakayla uğraşıyoruz. Veteriner masrafının dışında ayda minimum 120 kilo kuru kedi maması, 30 kilo kuru köpek mamasına ihtiyaç duyuyoruz. İmkânım ve ömrüm yettiği sürece bunu yapacağım. Bir kısmını bağışlarla, kalanını cebimizden karşılıyoruz. Sokak hayvanlarına mama verenlerin dikkat etmesi gereken nokta mamaları bıraktıkları yerlerin temiz görünmesi. Yemek artığı bırakmamaları gerekiyor, çünkü hayvansever kesim kadar sevmeyen ve düşman olan kesim de var.”

REX’LE TANIŞIN

İSTANBUL’dan araştırmacı yazar Semih Kalkanoğlu, Rex isimli Golden Retriever cinsi erkek köpeğinin fotoğrafını paylaşıyor. Notu şöyle: “Eylül 2010 doğumlu, bir çocuğa bakılır gibi dikkat ve özenle bakıyoruz. Kendi cinsinden bir dişi bulabilseydik, İngiliz türü Golden Retriever yavrular isterdik.”

NOT: Kediniz ya da köpeğinizin fotoğrafını #dünyagüzeli etiketiyle ve Hürriyet’i mention’layarak sosyal medyada paylaşın ya da sdemirel@hurriyet.com.tr adresine mail atın, seçip paylaşalım...