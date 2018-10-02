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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
02.10.2018 - 13:02, Son Güncelleme:

Minik Bayram'ın cenazesi 3 yıl sonra evine getirildi

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Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, kayıp olarak aranan iki çocuktan Bayram Erol’un naaşı 3 yıl önce ayrıldığı ve geri dönmediği evine götürülerek helallik alındı. Bayram'ı evlerinin önünde anne Adile, baba Ömer ve babaanne Rukiye Erol, diğer kayıp çocuk Dursun Kağan Taşçı'nın ailesi ve vatandaşlar karşıladı.

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  • 3 yıl sonra Bayrama çok acı veda
  • 3 yıl sonra Bayrama çok acı veda
  • 3 yıl sonra Bayrama çok acı veda
  • 3 yıl sonra Bayrama çok acı veda
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Reşadiye ilçesinde 29 Aralık 2015'te meydana gelen olayda evlerinin yakınlarındaki en son parkta oynarken görünen Nafize ve İbrahim Taşçı çiftinin 5 yaşındaki çocukları Dursun Kaan Taşçı ile Adile ve Ömer Erol çiftinin çocukları 8 yaşındaki Bayram Erol kaybolmuş, aylarca süren arama çalışmalarından bir sonuç alınamamıştı.

2,5 yıl sonra Kelkit Çayı'na uçan bir araçta sulara kapılan muhtar Ayhan Cebe'yi arama çalışmaları sırasında JAK ekipleri HES göletinde bir çocuk ayakkabısı içerisinde kemik parçaları bulmuştu. Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na gönderilen bulguların DNA testinde kaybolan Bayram Erol'a uygunluk sağladığı tespit edilmişti.

Bu sabah ilçeye getirilen kemik parçaları, polis tarafından bir kutu içerisinde Merkez Cami imamına teslim edildi. Cami görevlilerince tabuta yerleştirilen parçalar defin için hazırlandı. Dede Bayram Erol'un taziyeleri kabul ettiği cenaze töreni için ilçede tüm camilerde ve belediye hoparlörlerinden sala verilirken, Bayram'ın naaşı 3 yıl önce ayrıldığı ve geri dönmediği evine götürülerek helallik alındı.

Bayram'ı evlerinin önünde anne Adile, baba Ömer ve babaanne Rukiye Erol, diğer kayıp çocuk Dursun Kağan Taşçı'nın ailesi ve vatandaşlar karşıladı. Anne Adile Erol ve dede Bayram Erol'un gözyaşları eşliğinde okunan dualar ve alınan helallik sonrasında Bayram'ın naaşı cenaze töreni için tekrardan Merkez Camii'ne getirildi.

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