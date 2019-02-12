Minik Azra'dan kahreden haber
Eyüpsultan'da sınıfta düşen ve dili boğazına kaçan öğrenci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Nişanca Mahallesi'ndeki Yunus Emre İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Azra Zeynep Demir, sınıfta yere yığıldı.
Bu sırada dili boğazına kaçan öğrenciye öğretmenleri müdahale etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Demir'i ambulansla Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.
Demir, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Demir'in cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri okulda incelemelerde bulunurken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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