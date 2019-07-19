Minik Azra'dan acı haber

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMinik Azra'dan acı haber
GeriGündem Minik Azra'dan acı haber
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
19.07.2019 - 13:44, Son Güncelleme:

Minik Azra'dan acı haber

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Minik Azra'dan acı haber

ANTALYA'da, 'Tay-Sachs' hastalığı nedeniyle 5 yıldır yatağa ve solunum cihazına bağlı olarak yaşam mücadelesi veren Azra Cunduz (6), bu sabah yaşamını yitirdi. Eşinin 7 aylık hamile olduğunu söyleyen baba Mehmet Cunduz, "Kardeşini kucağına alamadan melek olup, uçtu" dedi.

Mehmet ve Derya Cunduz çifti, 6 yıl önce dünyaya gelen kızlarına 'Azra' adını verdi. Çift, bir gece yarısı o tarihte 1 yaşında olan kızlarının çığlığıyla uyandı. Cunduz çifti, rahatsızlanan kızlarını hastaneye götürdü. Yapılan tetkiklerde minik Azra'ya, milyonda bir görülen ve tedavisi henüz bulunmayan 'Tay-Sachs' hastalığı teşhisi konuldu. Doktorlar, aileye kızlarının 5 yaşına kadar yaşayabileceğini söyledi. Minik Azra, zamanla oturma, konuşma, duyma ve görme yetisini kaybetti. Midesinden beslenen Azra'nın tükürüğü ise özel cihazdan uzatılan hortumla ağzından alındı.

Nefes almakta güçlük çeken Azra, 2 yıl önce acil servise kaldırıldı. Doktorlar, Azra için yapılabilecek tedavi olmadığını, yaşamını solunum cihazına bağlı sürdürebileceğini söyledi. Bunun üzerine Mehmet ve Derya Cunduz çifti, kendi imkanlarıyla solunum cihazı alıp, Azra'yı hayatta tutmaya çalıştı.

BU SABAH ÖLÜ BULUNDU

Bu sabah Azra'nın mamasını vermek için odasına giren anne Derya Cunduz, kızının hareketsiz yattığını gördü. Cunduz, hemen 112'yi arayarak, yardım istedi. Eve gelen sağlık görevlileri, Azra Cunduz'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Küçük Azra'nın cenazesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

'MELEK OLUP UÇTU'

Kızlarının ölümüyle büyük üzüntü yaşadıklarını söyleyen baba Mehmet Cunduz, "4- 5 aydır vücudunda ciddi enfeksiyon vardı. Sıkıntılar yaşıyordu. Böyle olacağını bekliyorduk. Eşim 7 aylık hamile. Kardeşini kucağına alamadan melek olup, uçtu" dedi.

TAY- SACHS HASTALIĞI

Tay-Sachs hastalığı olukça nadir olan genetik geçişli bir hastalık. Aşırı miktarda yağ dokusu, dokuda ve beyindeki sinir hücrelerinde birikiyor. Bu birikim, sinir hücrelerini parçalıyor. Bu da beyinde vücutta problemlere neden oluyor. Tay-Sachs hastalığı olan bebekler doğumdan sonraki ilk ayda normal yaşamlarını sürdürüyor. Ancak daha sonra sinir hücreleri, fazla yağ deposu nedeniyle şişmeye başlıyor.

Bebekte duyu kayıpları ile yutma zorluğu başlıyor. Kaslarda atrofi (erime) ve felç gelişiyor. En iyi tedaviyle dahi Tay- Sachs hastası olan çocuklar, 5- 6 yıl yaşayabiliyor. Hastalığın henüz tedavisi yok.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Bakanlık açıkladı: Yerli mühimmat kullanıldı... Yerle bir edildi
Gelin ve damatlar canından bezdirdi... Son çare olarak bunu yaptı
Yurtdışına 'Kaynak'
Maçka Parkı'nda şoke eden olay! Genç kadının çığlıklarına vatandaşlar koştu...