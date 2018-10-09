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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
09.10.2018 - 13:56, Son Güncelleme:

Minik Azra nefes alabilmek için yardım bekliyor

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Minik Azra nefes alabilmek için yardım bekliyor

Antalya'da, enzim eksikliğinden ortaya çıkan 'Tay-Sachs' hastası Azra Cunduz (5), yaklaşık 1 yıl önce solunum cihazına bağlandı. Ailesi ekonomik sıkıntı yaşayan Azra'nın, arızalanan ve eskiyen solunum cihazının yenilenmemesi halinde yaşamını yitirebileceği belirtildi. Yeni cihaz için gereken 25 bin liranın toplanması amacıyla başlatılan kampanyada henüz 8 bin liraya ulaşılabildiği kaydedildi.

Mehmet ve Derya Cunduz çifti, 5 yıl önce dünyaya gelen kızlarına 'Azra' adını verdi. Çift, bir gece 1 yaşındaki kızlarının çığlıklarıyla uyandı. Cunduz çifti, rahatsızlanan kızlarını hastaneye götürdü. Yapılan tetkiklerde minik Azra'ya, milyonda bir görülen ve tedavisi henüz bulunmayan 'Tay-Sachs' hastalığı teşhisi konuldu. Doktorlar, aileye kızlarının 5 yaşına kadar yaşayabileceğini söyledi. Minik Azra, geçen yıllar içinde oturma, konuşma, duyma ve ağızdan beslenmenin yanı sıra görme yetisini de kaybetti. Azra midesinden beslenirken, tükürükleri ise özel cihazdan uzatılan hortumla ağzından alınıyor.

MAKİNEYLE NEFES ALIYOR

2017 yılında nefes almakta güçlük çeken Azra, acil servise götürüldü. Doktorlar Azra için artık yapılabilecek hiçbir tedavi olmadığını belirterek, aile tercih ederse kızlarının bir solunum cihazına bağlı yaşamını sürdürebileceğini anlattı. Bunun üzerine Mehmet ve Derya Cunduz çifti, kendi imkanlarıyla solunum cihazı alıp, Azra'yı cihaza bağlayarak yaşama tutunmasını sağladı.

MASRAFLAR 2 KATINA ÇIKTI, 6 AYDIR KİRALARINI VEREMİYORLAR

Geçen 1 yıl içerisinde Azra'nın masraflarına solunum cihazının masrafları da eklenince aile ekonomik çıkmaza girdi. Asgari ücretle bir kafede çalışan Mehmet Cunduz'un her ay maaşının 1000 TL'si bez, aspire sondası, solunum cihazının filtresi ve devresi, boyun pedi, boyun bağı gibi ihtiyaçlara gidiyor. Kalan 600 TL ile geçinmekte zorlanan aile, kendi ihtiyaçlarını karşılayamadıkları gibi ev sahibine de 6 aylık kira borçlandı.

PARA BULUNAMAZSA ÖLEBİLİR

Elde avuçtaki birikimlerini tüketen aile, son çare olarak Antalya Valiliği'ne başvurarak Azra'nın medikal ihtiyaçları ve yenilenmesi gereken solunum cihazı için yardım kampanyası başlatılmasını istedi. Antalya Valiliği'nin izniyle aile için 25 bin TL'lik yardım kampanyası başlatıldı. 1 ay önce başlatılan kampanyadan yalnızca 8 bin TL toplanabildi. Kampanya kapsamında gerekli miktar toplanamaz ve solunum cihazı yenilenmezse Azra'nın yaşamını yitirebileceği belirtildi.

HESABI ANTALYA VALİLİĞİ YÖNETİYOR

Azra'nın ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için eşiyle çok acı çektiklerini belirten Derya Cunduz, kendilerinden vazgeçtiklerini, sadece kızları için çalıştıklarını söyledi. Gerekli paranın toplanması halinde Azra'nın yatağının da yenileneceğini belirten anne Cunduz, yardım parasının tek kuruşunun dahi kendileri için harcanamayacağını, hesabı Antalya Valiliği'nin yönettiğini söyledi. Azra'nın masraflarının bu parayla karşılanması halinde kendi imkanlarıyla borçlarını ödeyebileceklerini ifade eden anne Derya Cunduz, "Azra 10 günde 300 aspire sondası kullanıyor. Artık masraflarına yetişemiyoruz. 25 bin TL toplandıktan sonra ihtiyaçlarını karşılayabileceğiz" dedi.

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