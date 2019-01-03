Minik Alperen'in ölümü ile ilgili gerekçeli karar açıklandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMinik Alperen'in ölümü ile ilgili gerekçeli karar açıklandı
GeriGündem Minik Alperen'in ölümü ile ilgili gerekçeli karar açıklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İZMİR (AA) - MERİÇ ÜRER
03.01.2019 - 11:15, Son Güncelleme:

Minik Alperen'in ölümü ile ilgili gerekçeli karar açıklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Minik Alperen'in ölümü ile ilgili gerekçeli karar açıklandı

İzmir'in Çiğli ilçesinde okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin İlçe Milli Eğitim Müdürü ve 2 şube müdürünün "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçundan 1 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin gerekçeli karar açıklandı. Gerekçeli kararda "Maarif müfettişleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli idarecilerin eksik işlemleri ve yeterli denetim yapmamaları nedeniyle birçok eksik ve yasa dışı oluşumu içinde barındıran olayın olduğu anaokulu yöneticileri ve şoförü, adeta bu denetimden cesaret alarak fütursuzca ana okulunu uzun süre çalıştırmaya devam etmişler" ifadeleri kullanıldı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin İlçe Milli Eğitim Müdürü ve 2 şube müdürünün 1 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin gerekçeli kararda, sanıkların eksik işlemleri ve yeterli denetim yapmamaları nedeniyle anaokulu yöneticileri ve şoförün bu denetimden cesaret alarak fütursuzca anaokulunu uzun süre çalıştırmaya devam ettikleri ve elim olayın ihmaller zinciri sonucunda meydana geldiğine dikkat çekildi.

Karşıyaka 4. Asliye Ceza Mahkemesinin 20 sayfalık gerekçeli kararında, müşteki ifadeleri ve sanık savunmaları ile maarif müfettişlerinin denetim raporları içerikleri yer alırken, ceza verilirken dikkat edilen gerekçeler anlatıldı.     

Kararda, sanıklar ilçe milli eğitim müdürü ve şube müdürlerinin gerek duyulduğunda kaymakamlık onayı ile ilgili kanun uyarınca özel anaokullarında denetleme yapmasının mümkün olduğu belirtildi.     

Sanıkların özel ihtisas mesleği olan öğretmenliğin bir gereği olarak çok önem arz eden hususlarda, okulda 36 aylıktan küçük çocuğun olup olmadığı, idare ile tüm öğretmen ve çalışanlar arasında sözleşmelerin yapılmış olup olmadığı, servis aracı yönünden şoförün izin belgesinin varlığı veya yokluğu ile servis görevlisinin iş akdinin yapılmış olup olmadığı hususlarında araştırma yapmaları beklendiği ancak yapmadıklarının görüldüğü kararda yer aldı.     

Kararda, sanıkların "ilçe sınırlarında mevcut okul, öğrenci, servis araç sayısını bildirerek sınırlı personel ile bir denetim yapılmasının mümkün olmadığı" savunmasının kabul edilemeyeceğine işaret edilerek, "Sanıklar bu hususta üst makamlara gerekli yazıların yazılması, personel takviye talebi ve benzeri taleplerin varlığı hususunda üzerlerine düşen görevi de yapmadıkları, bu konuda bir belgeyi de ileri sürmedikleri anlaşılmıştır." denildi.     

MÜFETTİŞ RAPORU DA EKSİK BULUNDU     

Olayın meydana gelmesinde etkili olan faktörlere, şu ifadelerle kararda yer verildi:     

"Maarif müfettişleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli idarecilerin eksik işlemleri ve yeterli denetim yapmamaları nedeniyle birçok eksik ve yasa dışı oluşumu içinde barındıran olayın olduğu ana okulu yöneticileri ve şoförü adeta bu denetimden cesaret alarak fütursuzca anaokulunu uzun süre çalıştırmaya devam etmişler ve elim olay ihmaller zinciri sonucu oluşmuş, varlığı ve korunması özelde ana okuluna, genelde de Milli Eğitim Bakanlığına bırakılmış 33 aylık küçük Alperen Sakin'in servis aracında unutularak ölümü ile sonuçlanan olay meydana gelmiştir."     

Kararda sanıkların birçok eksiklik içeren denetim raporlarına karşın gerekli müdahalede bulunmadıkları ve eylemlerin zincirleme biçiminde oluştuğu kanaatine varıldığı, olayın oluş biçimi, denetleme sürelerinin uzun zaman aralığına yayılmış olması ve küçük bir çocuğun hayatını kaybetmiş olması nedeniyle üst sınırdan ceza verildiği ifade edildi.     

Öte yandan, sanıklar arasında yer almayan ve haklarında suç ihbarında bulunulan maarif müfettişlerinin söz konusu okula ilişkin hazırladığı denetim raporlarında bazı eksiklikler saptandığı da kararda yer aldı.     

Müfettişlerin söz konusu olayda şoförün özlük dosyasını incelemedikleri, servis rehberi ile ilgili tespitte bulunmadıkları, 36 aylıktan küçük çocuk olup olmadığını saptamadıkları, servis rehberi yönünden çalışma şartlarını taşıyıp taşımadığını araştırmadıkları belirtildi.     

SERVİS ŞOFÖRÜ TRAFİK EĞİTİMİNE KATILMIŞ     

Anaokullarında hizmet veren servis araçları ile ilgili bilgilerin bulunduğu ve çalışmaların yapıldığı destek hizmetleri bölümünden sorumlu şube müdürü M.B'nin servis şoförü Taner İşgören'in özlük dosyasını incelememesinin ihmalkarlık olduğu, bunun yapılması halinde İşgören'in özel izin belgesi olmadan kaçak servis çalıştırdığının saptanacağının belirtildiği gerekçede, şube müdürü hakkında da suç ihbarında bulunulduğu kaydedildi.     

Bu arada, servis şoförünün 2015 yılındaki trafik eğitim seminerine katıldığı, seminer öncesinde şoförün özlük dosyasının incelenmediği, incelenmiş olması halinde bu kişinin kaçak servis çalıştırdığının belirlenebileceği ifade edildi.     

TAKDİRİ İNDİRİM UYGULANMADI

Sanıklar hakkında takdiri indirim uygulanmadığının vurgulandığı kararda, olayın idarecilerin üzerinde görevlerini ifada daha sorumlu davranma yönünde olumlu etki yapmadığının gözlemlendiği, sanıkların yargılama boyunca denetim yetkilerinin olmadığı yönündeki savunmalarının elim olaydan yeterince ders alınmadığı ve eski uygulamaların devam ettiği kanısını oluşturduğu, sanıkların yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkemenin olumlu kanaat getirmediğinden takdiri indirimin uygulanmadığı belirtildi.      

OLAY     

Çiğli ilçesinde 15 Ağustos 2017'de anaokuluna gitmek için sabah evinden alınan ancak unutulduğu okul servis minibüsünde baygın bulunan 3 yaşındaki Alperen Sakin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.     

19 Temmuz'da görülen karar duruşmasında, Alperen Sakin'in ölümünde ihmalleri bulunduğu ve delilleri yok etmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle 6 sanık hakkında 5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezaları verilmişti.     

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi heyeti, tutuklu yargılanan anaokulu sahibi Yurdagül İ'nin tahliyesine karar vermişti.     

Dosya kapsamında tek tutuklu olarak servis şoförü Taner İşgören kalmıştı.     

İlçe Milli Eğitim Müdürü ve 2 şube müdürü hakkında da "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla dava açılmıştı. Sanıklar karar duruşmasında 1 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılmış, hükmün açıklanması geri bırakılmıştı.   

3 yaşındaki Alperen feci şekilde can verdiİzmir Çiğli ilçesinde servis aracında unutulduğu iddia edilen 3 yaşındaki Alperen Sakin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
daha fazla video için

  

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Fayton çetesine ‘tefecilik’ davası: Ada ada kondular

Babası AK Parti adayı olunca İYİ Parti’den ayrıldı

Dikkat! Uyarı üstüne uyarı geliyor

Erdoğan ilginç bir tartışma başlatacak